«Дивитися без хвилювання неможливо», – луцькі пенсіонери про фільм «Заборонений»





Соціальну ініціативу реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснував бізнесмен та політик Андрій Покровський, - повідомляє



Так, 11 вересня люди похилого віку у рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який працює за підтримки РЦ «Промінь», переглянули новий український фільм «Заборонений».



Ця кінострічка описує життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою.



Своїми очікуваннями стосовно фільму поділилася Любов Ганейчук, яка очолює Волинський відділ «Союзу Українок».



«Наша організація є патріотичною і ми про Василя Стуса знаємо дуже давно, як про велику людину, шістдесятника. Я не боюся сказати, що такі, як Медведчуки, нищили Стуса. Такі адвокати працювали проти нього. А ми його знаємо як талановитого журналіста, письменника і людину, яка для України зробила би дуже багато. Він був відданим борцем за Україну. Ми радіємо, що можемо прийти і що «СВІДОМІ» на чолі з Андрієм Покровським, роблять таку добру справу і запрошують нас», – розповіла Любов Ганейчук.



Цього разу на перегляд кінострічки прийшли близько сотні людей.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход переконаний, що проект дозволяє луцьким пенсіонерам активніше проводити час.



«Багато пенсіонерів, які з нами спілкуються, це саме свідомі пенсіонери. Вони у минулому були вчителями, працівниками культури, освіти. Вони розуміють українську історію і хочуть побачити її у різних інтерпретаціях», – наголосив Михайло Наход.



Та додав, що «Свідомі» вже майже 2 роки реалізовують цей проект.



«Проект розвивається і згодом ми будемо показувати не лише ті фільми, які є у прокаті. Нині ми розпочали співпрацю із кількома прокатними компаніями, що нададуть фільми, які або були у прокаті раніше, або яких у Луцьку в прокаті не було», – анонсував співзасновник громадської організації.



Зауважують, що опісля кіноперегляду лучани похилого віку поділилися своїми враженнями.



«Це дуже сильний фільм. Дивитися його без хвилювання неможливо. Він дуже життєвий, і те, що було колись, можна відчути зараз. Вдячний, що мені вдалося переглянути його», – розповів лучанин Василь Кушнір, вийшовши із кінозалу.



«Фільм неймовірний, дуже правдивий і необхідний. Для себе я ще більше пізнала Стуса, його долю, творчість», – підсумувала лучанка.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі пенсіонери вкотре долучилися до безкоштовного кіноперегляду у розважальному центрі «Промінь».Соціальну ініціативу реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», який заснував бізнесмен та політик, - повідомляє Конкурент Так, 11 вересня люди похилого віку у рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який працює за підтримки РЦ «Промінь», переглянули новий український фільм «Заборонений».Ця кінострічка описує життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя Українита його боротьбу із радянською системою.Своїми очікуваннями стосовно фільму поділилася, яка очолює Волинський відділ «Союзу Українок».«Наша організація є патріотичною і ми про Василя Стуса знаємо дуже давно, як про велику людину, шістдесятника. Я не боюся сказати, що такі, як Медведчуки, нищили Стуса. Такі адвокати працювали проти нього. А ми його знаємо як талановитого журналіста, письменника і людину, яка для України зробила би дуже багато. Він був відданим борцем за Україну. Ми радіємо, що можемо прийти і що «СВІДОМІ» на чолі з Андрієм Покровським, роблять таку добру справу і запрошують нас», – розповіла Любов Ганейчук.Цього разу на перегляд кінострічки прийшли близько сотні людей.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»переконаний, що проект дозволяє луцьким пенсіонерам активніше проводити час.«Багато пенсіонерів, які з нами спілкуються, це саме свідомі пенсіонери. Вони у минулому були вчителями, працівниками культури, освіти. Вони розуміють українську історію і хочуть побачити її у різних інтерпретаціях», – наголосив Михайло Наход.Та додав, що «Свідомі» вже майже 2 роки реалізовують цей проект.«Проект розвивається і згодом ми будемо показувати не лише ті фільми, які є у прокаті. Нині ми розпочали співпрацю із кількома прокатними компаніями, що нададуть фільми, які або були у прокаті раніше, або яких у Луцьку в прокаті не було», – анонсував співзасновник громадської організації.Зауважують, що опісля кіноперегляду лучани похилого віку поділилися своїми враженнями.«Це дуже сильний фільм. Дивитися його без хвилювання неможливо. Він дуже життєвий, і те, що було колись, можна відчути зараз. Вдячний, що мені вдалося переглянути його», – розповів лучанин Василь Кушнір, вийшовши із кінозалу.«Фільм неймовірний, дуже правдивий і необхідний. Для себе я ще більше пізнала Стуса, його долю, творчість», – підсумувала лучанка.

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