Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Сущенком
Сьогодні, 18:23
П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із звільненим з російської в'язниці Романом Сущенком і привітав його з поверненням на Батьківщину.
Про свої враження від зустрічі політик написав у Facebook.
"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома", - зазначив Порошенко.
Він додав, що добре пам'ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівських застінках.
"Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна", - відзначив п'ятий президент.
Порошенко акцентував, що новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. "На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України", - акцентував політик.
Насамкінець він висловив упевненість, що прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: «Вітаємо на рідній землі!».
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Про свої враження від зустрічі політик написав у Facebook.
"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома", - зазначив Порошенко.
Він додав, що добре пам'ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівських застінках.
"Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна", - відзначив п'ятий президент.
Порошенко акцентував, що новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. "На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України", - акцентував політик.
Насамкінець він висловив упевненість, що прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: «Вітаємо на рідній землі!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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