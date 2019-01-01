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Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Сущенком

Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Сущенком
П'ятий президент України Петро Порошенко зустрівся із звільненим з російської в'язниці Романом Сущенком і привітав його з поверненням на Батьківщину.

Про свої враження від зустрічі політик написав у Facebook.

"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома", - зазначив Порошенко.

Він додав, що добре пам'ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівських застінках.

"Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна", - відзначив п'ятий президент.

Порошенко акцентував, що новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. "На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України", - акцентував політик.

Насамкінець він висловив упевненість, що прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: «Вітаємо на рідній землі!».

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Теги: Петро Порошенко, Роман Сущенко, полон, Росія
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