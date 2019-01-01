Порошенко зустрівся зі звільненим з полону Сущенком

П'ятий президент Українизустрівся із звільненим з російської в'язниціі привітав його з поверненням на Батьківщину.Про свої враження від зустрічі політик написав у Facebook."Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома", - зазначив Порошенко.Він додав, що добре пам'ятає листи Романа, які отримував, коли той перебував у кремлівських застінках."Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна", - відзначив п'ятий президент.Порошенко акцентував, що новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу, бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. "На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України", - акцентував політик.Насамкінець він висловив упевненість, що прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: «Вітаємо на рідній землі!».