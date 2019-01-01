вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 вересня на Волині: гортаючи календар

12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у волинських журналісток Лідії Клімчук (на фото) та Ніни Романюк.

Також особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.

Іменинниками 12 вересня є: Христофор, Олександр, Данило, Гаврило, Павло.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів.

12 вересня також народилися два волинські письменники: прозаїк, член НСПУ Євген Колодійчук (1940-2011) та письменник Борис Харчук (1931-1988).

12 вересня 2003 року урочисто відкрили Генеральне Консульство Республіки Польща в Луцьку.

12 вересня 2008 року в Журавичах Ківерцівського району відкрили притулок для нелегалів (Волинський пункт тимчасового перебування іноземців).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18
11 вересень, 23:36
На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО
11 вересень, 23:01
Комітет Верховної Ради підтримав постанову про звільнення всіх членів ЦВК
11 вересень, 22:19
На Волині вісім сіл утворять нову ОТГ
11 вересень, 21:58
Схожі новини
10 вересня на Волині: гортаючи календар 10 вересня на Волині: гортаючи календар
10 вересень, 00:00
5 вересня на Волині: гортаючи календар 5 вересня на Волині: гортаючи календар
05 вересень, 00:00
31 серпня на Волині: гортаючи календар 31 серпня на Волині: гортаючи календар
31 серпень, 00:00
22 серпня на Волині: гортаючи календар 22 серпня на Волині: гортаючи календар
22 серпень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Росії вчений спалив себе заживо через русифікацію удмуртської мови. ВІДЕО. ФОТО +18
11 вересень, 23:36
 0
На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО
11 вересень, 23:01
 0
Комітет Верховної Ради підтримав постанову про звільнення всіх членів ЦВК
11 вересень, 22:19
 0
На Волині вісім сіл утворять нову ОТГ
11 вересень, 21:58
 0
Медіа
відео
1/8
﻿