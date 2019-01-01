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Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО

Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з волинянами, які вимагають розпочати будівництво школи у селі Стобихівка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав активіст Володимир Бут-Гусаїм.

"Ми це зробили! Відбулася вже зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Почув та взяв до уваги дану проблему жителів села Стобихівка", - йдеться у дописі.
Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО

Також активіст запевнив, що громада не планує зупинятися і буде надалі вимагати розблокувати будівництво стобихівської школи.
Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО
Зеленський поспілкувався з волинянами, які вимагають будівництва школи. ФОТО

Нагадаємо, жителі села Стобихівка, у якому батьки не пускають дітей в школу через аварійний стан будівлі, другий день протестували під Верховною Радою та Офісом Президента.


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Теги: Волинь, Стобихівка, пікет, Володимир Зеленський
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