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На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО

На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО
Володимир-Волинські рятувальники ліквідували умовну пожежу в місцевому готелі "Волині"

Тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі відбулося 11 вересня, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.

"Пожежу" в готелі "Волинь", розташованому на вулиці Князя Василька, 1, гасив особовий склад 7-ї ДПРЧ міста Володимир-Волинський Управління ДСНС України у Волинській області
На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО

За легендою навчань, внаслідок загоряння в одному з номерів на 4-му поверсі будівлі та щільного задимлення коридорів, одна людина опинилась відрізаною від шляхів евакуації та потребувала на допомогу, перебуваючи в кімнаті.
На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО


Після прибуття на місце виклику, рятувальники здійснили розвідку, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній, евакуацію персоналу та з допомогою автодрабини відпрацювали порядок евакуації умовного потерпілого із номеру готелю, здійснили локалізацію та ліквідацію умовної пожежі.

Після навчань з персоналом готелю провели додатковий інструктаж з правил пожежної безпеки в готелях та навчання щодо користування первинними засобами пожежогасіння.
На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО

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Теги: ДСНС, Волинь
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