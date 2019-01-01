На Волині пожежники гасили «палаючий» готель та «рятували» людину. ФОТО

Володимир-Волинські рятувальники ліквідували умовну пожежу в місцевому готелі "Волині"Тактико-спеціальні навчання з ліквідації умовної пожежі відбулося 11 вересня, - повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області."Пожежу" в готелі "Волинь", розташованому на вулиці Князя Василька, 1, гасив особовий склад 7-ї ДПРЧ міста Володимир-Волинський Управління ДСНС України у Волинській областіЗа легендою навчань, внаслідок загоряння в одному з номерів на 4-му поверсі будівлі та щільного задимлення коридорів, одна людина опинилась відрізаною від шляхів евакуації та потребувала на допомогу, перебуваючи в кімнаті.Після прибуття на місце виклику, рятувальники здійснили розвідку, провели бойове розгортання із прокладенням магістральних ліній, евакуацію персоналу та з допомогою автодрабини відпрацювали порядок евакуації умовного потерпілого із номеру готелю, здійснили локалізацію та ліквідацію умовної пожежі.Після навчань з персоналом готелю провели додатковий інструктаж з правил пожежної безпеки в готелях та навчання щодо користування первинними засобами пожежогасіння.