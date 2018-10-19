Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку





Інцидент стався близько 18:00 на пустирі, - повідомляє Апостроф.



За даними NewsRoom Kharkiv, зловмисник знущався над дитиною дві години, зараз його шукають.



Прикмети злочинця: чоловік близько 25 років, зріст - 175 см, був одягнений у синю футболку з зображеним на ній білим півнем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 11 вересня, в Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку.Інцидент стався близько 18:00 на пустирі, - повідомляє Апостроф.За даними NewsRoom Kharkiv, зловмисник знущався над дитиною дві години, зараз його шукають.Прикмети злочинця: чоловік близько 25 років, зріст - 175 см, був одягнений у синю футболку з зображеним на ній білим півнем.

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