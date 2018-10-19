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Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку

Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку
У середу, 11 вересня, в Харкові зґвалтували 12-річну дівчинку.

Інцидент стався близько 18:00 на пустирі, - повідомляє Апостроф.

За даними NewsRoom Kharkiv, зловмисник знущався над дитиною дві години, зараз його шукають.

Прикмети злочинця: чоловік близько 25 років, зріст - 175 см, був одягнений у синю футболку з зображеним на ній білим півнем.

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Теги: згвалтування, Харків
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