Шість українських вишів – серед найкращих університетів світу
Сьогодні, 04:14
Відразу шість українських вишів потрапили до списку найкращих навчальних закладів світу за версією британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.
Черговий щорічний рейтинг THE опублікували увечері в середу, 11 вересня, в цьому році в нього увійшли понад 1300 університетів з 92 країн, - повідомляє "Сегодня".
801-1000 місце - у Львівського політехнічного національного університету. Роком раніше у нього було місце 1000+.
Цього року місце 1000+ дісталося:
- Львівському національному університету імені Івана Франка;
- Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут;
- Сумському державному університету;
- Київському національному університету імені Т.Шевченка;
- Харківському національному університету ім. В.Каразіна.
Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет, на друге місце з п'ятого піднявся Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). За ним далі йдуть Кембридж, Стенфорд і Массачусетський технологічний (MIT). На шостому місці Прінстон, на сьомому - Гарвард, далі йдуть Єль, Чиказький університет і Імперський коледж Лондона.
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Черговий щорічний рейтинг THE опублікували увечері в середу, 11 вересня, в цьому році в нього увійшли понад 1300 університетів з 92 країн, - повідомляє "Сегодня".
801-1000 місце - у Львівського політехнічного національного університету. Роком раніше у нього було місце 1000+.
Цього року місце 1000+ дісталося:
- Львівському національному університету імені Івана Франка;
- Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут;
- Сумському державному університету;
- Київському національному університету імені Т.Шевченка;
- Харківському національному університету ім. В.Каразіна.
Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет, на друге місце з п'ятого піднявся Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). За ним далі йдуть Кембридж, Стенфорд і Массачусетський технологічний (MIT). На шостому місці Прінстон, на сьомому - Гарвард, далі йдуть Єль, Чиказький університет і Імперський коледж Лондона.
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