Шість українських вишів – серед найкращих університетів світу

Відразу шість українських вишів потрапили до списку найкращих навчальних закладів світу за версією британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.Черговий щорічний рейтинг THE опублікували увечері в середу, 11 вересня, в цьому році в нього увійшли понад 1300 університетів з 92 країн, - повідомляє "Сегодня".801-1000 місце - у Львівського політехнічного національного університету. Роком раніше у нього було місце 1000+.Цього року місце 1000+ дісталося:- Львівському національному університету імені Івана Франка;- Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут;- Сумському державному університету;- Київському національному університету імені Т.Шевченка;- Харківському національному університету ім. В.Каразіна.Четвертий рік поспіль перший рядок рейтингу THE WUR утримує Оксфордський університет, на друге місце з п'ятого піднявся Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech). За ним далі йдуть Кембридж, Стенфорд і Массачусетський технологічний (MIT). На шостому місці Прінстон, на сьомому - Гарвард, далі йдуть Єль, Чиказький університет і Імперський коледж Лондона.