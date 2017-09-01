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Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною

Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною
Нова голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн хоче прискорити асоціацію з Україною.

Як зазначається, Урсула фон дер Ляйєн дала майбутньому єврокомісару з питань розширення Ласло Троксани завдання щодо прискорення асоціації з Україною, а також із Грузією. Про це повідомляє Gazeta.ua, посилаючись на Budapest Business Journal.

Водночас голова Єврокомісії вважає, що крім угоди про асоціацію, також потрібно буде в прискореному режимі реалізувати створення всеосяжних зон вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою.

Оновлений склад Єврокомісії розпочне роботу в листопаді 2019 року.

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Теги: Україна, ЄС
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