Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною

Нова голова Єврокомісіїхоче прискорити асоціацію з Україною.Як зазначається, Урсула фон дер Ляйєн дала майбутньому єврокомісару з питань розширення Ласло Троксани завдання щодо прискорення асоціації з Україною, а також із Грузією. Про це повідомляє Gazeta.ua, посилаючись на Budapest Business Journal.Водночас голова Єврокомісії вважає, що крім угоди про асоціацію, також потрібно буде в прискореному режимі реалізувати створення всеосяжних зон вільної торгівлі з Україною, Грузією і Молдовою.Оновлений склад Єврокомісії розпочне роботу в листопаді 2019 року.