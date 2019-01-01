Цемах повертається з Росії в ОРДЛО, - ЗМІ
Сьогодні, 07:11
Підозрюваний у знищенні малайзійського боїнга MH17 над Донбасом Володимир Цемах повертається в Україну.
Про це на сторінці "Вконтакте" написала дочка бойовика Марія Левченко-Цемах, - пише "Українська правда".
Жінка підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому (громадянин України Цемах проживає в ОРДО - ред.)".
Цемах проживає на непідконтрольній Україні території Донецької області.
Що цьому передувало:
7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.
9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку
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Про це на сторінці "Вконтакте" написала дочка бойовика Марія Левченко-Цемах, - пише "Українська правда".
Жінка підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому (громадянин України Цемах проживає в ОРДО - ред.)".
Цемах проживає на непідконтрольній Україні території Донецької області.
Що цьому передувало:
7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.
9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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