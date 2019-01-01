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Цемах повертається з Росії в ОРДЛО, - ЗМІ

Цемах повертається з Росії в ОРДЛО, - ЗМІ
Підозрюваний у знищенні малайзійського боїнга MH17 над Донбасом Володимир Цемах повертається в Україну.

Про це на сторінці "Вконтакте" написала дочка бойовика Марія Левченко-Цемах, - пише "Українська правда".

Жінка підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому (громадянин України Цемах проживає в ОРДО - ред.)".
Цемах повертається з Росії в ОРДЛО, - ЗМІ


Цемах проживає на непідконтрольній Україні території Донецької області.

Що цьому передувало:
7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.

9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.

Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку

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Теги: Цемах
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