Цемах повертається з Росії в ОРДЛО, - ЗМІ

Підозрюваний у знищенні малайзійського боїнга MH17 над Донбасомповертається в Україну.Про це на сторінці "Вконтакте" написала дочка бойовика, - пише "Українська правда".Жінка підписала фотографію з батьком: "Ура, дорогі мої, їдемо додому (громадянин України Цемах проживає в ОРДО - ред.)".Цемах проживає на непідконтрольній Україні території Донецької області.7 вересня прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку