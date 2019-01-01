Ієрарх ПЦУ Олександр (Драбинко) спустився у волинську шахту. ФОТО

Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневськийпобував на Волині та спустився у одну із копалень.Про це ієрарх ПЦУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.Як відомо, митрополит відвідав шахту №10 «Нововолинську»."Вперше в житті спустився в шахту. 525 метрів під землею!Вражений важким, відповідальним, небезпечним трудом шахтарів! Дякуємо вельмишановному- директору єдиної в Україні шахти, що будується, з колективом за змістовну екскурсію та теплий прийом. Боже, збережи усіх шахтарів у здоров’ї і благополуччі, молитвами святої великомучениці Варвари і всіх святих", - написав Олександр (Драбинко).