Ієрарх ПЦУ Олександр (Драбинко) спустився у волинську шахту. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко) побував на Волині та спустився у одну із копалень.
Про це ієрарх ПЦУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, митрополит відвідав шахту №10 «Нововолинську».
"Вперше в житті спустився в шахту. 525 метрів під землею!Вражений важким, відповідальним, небезпечним трудом шахтарів! Дякуємо вельмишановному Григорію Ігоровичу Бару - директору єдиної в Україні шахти, що будується, з колективом за змістовну екскурсію та теплий прийом. Боже, збережи усіх шахтарів у здоров’ї і благополуччі, молитвами святої великомучениці Варвари і всіх святих", - написав Олександр (Драбинко).
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Про це ієрарх ПЦУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Як відомо, митрополит відвідав шахту №10 «Нововолинську».
"Вперше в житті спустився в шахту. 525 метрів під землею!Вражений важким, відповідальним, небезпечним трудом шахтарів! Дякуємо вельмишановному Григорію Ігоровичу Бару - директору єдиної в Україні шахти, що будується, з колективом за змістовну екскурсію та теплий прийом. Боже, збережи усіх шахтарів у здоров’ї і благополуччі, молитвами святої великомучениці Варвари і всіх святих", - написав Олександр (Драбинко).
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Коментарі 1
Розкольникам місце в пеклі.
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