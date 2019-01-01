На Волині затримали наркодилера
Сьогодні, 06:29
Нововолинські правоохоронці затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовинию.
У понеділок, 9-го вересня, під час обшуку житла підозрюваного на 5-му мікрорайоні, знайшли згортки з речовиною білого кольору, зовні схожою на субутекс, - повідомляє "БУГ".
Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, попередньо провели кілька оперативних закупок. В ході яких 34-річний громадянин незаконно збував наркотики.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Чоловіку винесли підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Триває слідство.
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У понеділок, 9-го вересня, під час обшуку житла підозрюваного на 5-му мікрорайоні, знайшли згортки з речовиною білого кольору, зовні схожою на субутекс, - повідомляє "БУГ".
Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, попередньо провели кілька оперативних закупок. В ході яких 34-річний громадянин незаконно збував наркотики.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Чоловіку винесли підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою.
Триває слідство.
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