На Волині затримали наркодилера





У понеділок, 9-го вересня, під час обшуку житла підозрюваного на 5-му мікрорайоні, знайшли згортки з речовиною білого кольору, зовні схожою на субутекс, - повідомляє "БУГ".



Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, попередньо провели кілька оперативних закупок. В ході яких 34-річний громадянин незаконно збував наркотики.



Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Чоловіку винесли підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинські правоохоронці затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовинию.У понеділок, 9-го вересня, під час обшуку житла підозрюваного на 5-му мікрорайоні, знайшли згортки з речовиною білого кольору, зовні схожою на субутекс, - повідомляє "БУГ".Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції, попередньо провели кілька оперативних закупок. В ході яких 34-річний громадянин незаконно збував наркотики.Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Чоловіку винесли підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію