вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали наркодилера

На Волині затримали наркодилера
Нововолинські правоохоронці затримали чоловіка, який продавав наркотичні речовинию.

У понеділок, 9-го вересня, під час обшуку житла підозрюваного на 5-му мікрорайоні, знайшли згортки з речовиною білого кольору, зовні схожою на субутекс, - повідомляє "БУГ".

Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, попередньо провели кілька оперативних закупок. В ході яких 34-річний громадянин незаконно збував наркотики.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Чоловіку винесли підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, поліція, кримінал, наркотики, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали наркодилера
Сьогодні, 06:29
Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною
Сьогодні, 05:13
Шість українських вишів – серед найкращих університетів світу
Сьогодні, 04:14
Білоруси вважають, що Світязь міліє не через Хотиславський кар`єр. ФОТО
Сьогодні, 03:12
Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку
Сьогодні, 02:09
Схожі новини
За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька За беззаконня зі зброєю розшукують узбекистанця з Луцька
18 серпень, 10:36
Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
02 серпень, 16:26
Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО
26 липень, 18:14
Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО Викрили двох волинян, які вирощували коноплі. ФОТО
25 липень, 13:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали наркодилера
Сьогодні, 06:29
 0
Нова голова Єврокомісії хоче прискорити асоціацію з Україною
Сьогодні, 05:13
 0
Шість українських вишів – серед найкращих університетів світу
Сьогодні, 04:14
 0
Білоруси вважають, що Світязь міліє не через Хотиславський кар`єр. ФОТО
Сьогодні, 03:12
 0
Знущався 2 години: на Харківщині чоловік зґвалтував школярку
Сьогодні, 02:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿