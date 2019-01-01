вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 12 вересня: гривня продовжує рости

Курс валют у Луцьку на 12 вересня: гривня продовжує рости
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 24.785, а продаж - 25.165.

Євро при купівлі становить - 27.223, продажу - 27.779.

Курс російського рубля: купівля - 0.333, продаж - 0.391.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.097, продаж - 6.469.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 вересня – яке свято і що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Конфлікт у селі на Волині: поліцейські підстрелили двох людей
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 12 вересня: гривня продовжує рости
Сьогодні, 09:00
Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт
Сьогодні, 08:38
Депутатку з «Слуги народу» спіймали за кнопкодавством на пульті нардепа з Волині
Сьогодні, 08:28
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 11 вересня Курс валют у Луцьку на 11 вересня
11 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 10 вересня Курс валют у Луцьку на 10 вересня
10 вересень, 09:06
Курс валют у Луцьку на 9 вересня Курс валют у Луцьку на 9 вересня
09 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 6 вересня Курс валют у Луцьку на 6 вересня
06 вересень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі Волині чоловіки побили поліцейських, ті стріляли у відповідь: деталі інциденту
Сьогодні, 09:19
 0
12 вересня – яке свято і що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
 0
Конфлікт у селі на Волині: поліцейські підстрелили двох людей
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку на 12 вересня: гривня продовжує рости
Сьогодні, 09:00
 0
Волинянка покинула дитину у лікарні для того, щоб зробити вдома ремонт
Сьогодні, 08:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿