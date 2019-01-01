12 вересня – яке свято і що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
12 вересня православні вшановують патріарха святителя Олександра. Також у цей день у церковному календарі вказано свято на честь перенесення мощей князя Олександра Невського.
Святителя Олександра в народі називають Ситником (Свитником), бо закінчується піст, встановлений днем напередодні - Усікновення глави Іоанна Предтечі, - пише РБК-Україна.
Наші пращури традиційно влаштовували 12 вересня рясні застілля, зустрічали осінь ситно, і проводили обряди для багатого врожаю в наступному році.
На Ситник або Олександрів день прийнято було замовляти залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх із лляними та вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік.
Обов'язковою стравою на столі вважалася ячмінна каша на молоці, яку також називали свитною. Крім того, господині готували з нового врожаю свіжий хліб.
12 вересня пращури дотримувалися особливих правил і не порушували деякі заборони, щоб не накликати на себе хвороби і злидні, а також не злякати удачу та достаток.
Наприклад, в народі не було прийнято вітатися з першим гостем, який зайшов на трапезу. Також заборонялося вранці рахувати дрібні гроші - інакше так весь рік тільки дрібна монета і буде водитися.
Крім того, котів в цей день не можна було брати до себе на руки, бо на Ситника ця тварина нібито могла принести невдачу своєму господареві.
12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день
Ще одна заборона пов'язана з миттям голови - 12 вересня цього не прийнято було робити, інакше порушнику загрожувало швидке облисіння.
Додамо, що незважаючи на гостини, гуляння і гарний веселий настрій, існувала сувора заборона на гру в карти або інші азартні ігри. Тим, хто порушить це правило, могли навідатися злодії та вкрасти цінне добро.
Приказки на день Олександра Ситника:
- Якщо на Олександрів день багато горобини у лісі, то готуйтесь до дощової осені;
- На Ситника теплий вечір і зоряна ніч обіцяють багатий урожай наступного року;
- Коли у небі зорепад - то чекай на неврожай;
- Якщо птахи кружляють високо в небі - осінь обіцяє бути сухою і теплою;
- Якщо раптом на Ситника в будинку закінчилася сіль, то це до злиднів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Святителя Олександра в народі називають Ситником (Свитником), бо закінчується піст, встановлений днем напередодні - Усікновення глави Іоанна Предтечі, - пише РБК-Україна.
Наші пращури традиційно влаштовували 12 вересня рясні застілля, зустрічали осінь ситно, і проводили обряди для багатого врожаю в наступному році.
На Ситник або Олександрів день прийнято було замовляти залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх із лляними та вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік.
Обов'язковою стравою на столі вважалася ячмінна каша на молоці, яку також називали свитною. Крім того, господині готували з нового врожаю свіжий хліб.
12 вересня пращури дотримувалися особливих правил і не порушували деякі заборони, щоб не накликати на себе хвороби і злидні, а також не злякати удачу та достаток.
Наприклад, в народі не було прийнято вітатися з першим гостем, який зайшов на трапезу. Також заборонялося вранці рахувати дрібні гроші - інакше так весь рік тільки дрібна монета і буде водитися.
Крім того, котів в цей день не можна було брати до себе на руки, бо на Ситника ця тварина нібито могла принести невдачу своєму господареві.
12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день
Ще одна заборона пов'язана з миттям голови - 12 вересня цього не прийнято було робити, інакше порушнику загрожувало швидке облисіння.
Додамо, що незважаючи на гостини, гуляння і гарний веселий настрій, існувала сувора заборона на гру в карти або інші азартні ігри. Тим, хто порушить це правило, могли навідатися злодії та вкрасти цінне добро.
Приказки на день Олександра Ситника:
- Якщо на Олександрів день багато горобини у лісі, то готуйтесь до дощової осені;
- На Ситника теплий вечір і зоряна ніч обіцяють багатий урожай наступного року;
- Коли у небі зорепад - то чекай на неврожай;
- Якщо птахи кружляють високо в небі - осінь обіцяє бути сухою і теплою;
- Якщо раптом на Ситника в будинку закінчилася сіль, то це до злиднів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні заборонили популярне знеболювальне «Кетанов»
Сьогодні, 09:42
У селі Волині чоловіки побили поліцейських, ті стріляли у відповідь: деталі інциденту
Сьогодні, 09:19
12 вересня – яке свято і що категорично не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:15
Конфлікт у селі на Волині: поліцейські підстрелили двох людей
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку на 12 вересня: гривня продовжує рости
Сьогодні, 09:00
Медіа