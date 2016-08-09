У селі Волині чоловіки побили поліцейських, ті стріляли у відповідь: деталі інциденту





Про це повідомили у



Нагадаємо, інцидент трапився 11 вересня близько опівночі.



Під час здійснення патрулювання Ківерцівського району, неподалік села Карпилівка співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Fiat Scudo». Водій автомобіля, 46-річний мешканець села Карпилівка, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та надати документи на автомобіль.



Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. На допомогу водію-правопорушнику приїхало ще п’ять чоловік, які почали бійку із поліцейськими. Під час бійки правопорушники зірвали із поліцейського боді камеру. У відповідності до ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.



Внаслідок інциденту двоє поліцейських із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.



Водій автомобіля «Fiat Scudo» та 24-річний правопорушник, мешканець села Карпилівка, госпіталізовані до лікарні із вогнепальними пораненнями. Їх життю та здоров’ю загрози не має.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.



Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



На місце пригоди виїжджали співробітники Державного бюро розслідувань, котрі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

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