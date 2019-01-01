В Україні заборонили популярне знеболювальне «Кетанов»





Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня - пише



Мова йде про "Кетанов", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 у блістерах, виробництва С.К. Терапія С.А., Румунія, Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія, з маркуванням російською мовою.



Заборонили "Кетанов" всіх серій з маркуванням російською мовою вищезазначеного дозування через те, що на території України виявили серії 3970642, 3972264, які офіційно не ввозилися.



"Кетанов" призначають при короткочасному лікуванні болю помірної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії знеболювального "Кетанов" з маркуванням російською мовою.Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня - пише 24 канал Мова йде про "Кетанов", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 у блістерах, виробництва С.К. Терапія С.А., Румунія, Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія, з маркуванням російською мовою.Заборонили "Кетанов" всіх серій з маркуванням російською мовою вищезазначеного дозування через те, що на території України виявили серії 3970642, 3972264, які офіційно не ввозилися."Кетанов" призначають при короткочасному лікуванні болю помірної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль.

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