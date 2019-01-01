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В Україні заборонили популярне знеболювальне «Кетанов»

В Україні заборонили популярне знеболювальне «Кетанов»
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії знеболювального "Кетанов" з маркуванням російською мовою.

Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 10 вересня - пише 24 канал.

Мова йде про "Кетанов", таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 10 у блістерах, виробництва С.К. Терапія С.А., Румунія, Сан Фармасьютикал Індастріз Лтд, Індія, з маркуванням російською мовою.

Заборонили "Кетанов" всіх серій з маркуванням російською мовою вищезазначеного дозування через те, що на території України виявили серії 3970642, 3972264, які офіційно не ввозилися.

"Кетанов" призначають при короткочасному лікуванні болю помірної інтенсивності, включаючи післяопераційний біль.



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Теги: заборона, ліки
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