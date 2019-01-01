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Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо

Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Учень Любомльської школи №2 Рустам Мохнюк виборов перше місце на чемпіонаті України з боротьби сумо серед юнаків до 12 років.

Так, чемпіонат проходив на початку вересня у місті Харків. На змагання зібралися учасники спортивних шкіл із різних куточків нашої держави, – пише Район.Любомль.

Тренер Олексій Чунь гідно підготував свого учня Рустама Мохнюка, який показав блискучий результат на чемпіонаті.

«Молодець, так тримати! До нових перемог Рустаме та Олексію Миколайовичу!» – йдеться у дописі.
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо


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Теги: перемога, сумо
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