Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо

Рустам Мохнюк виборов перше місце на чемпіонаті України з боротьби сумо серед юнаків до 12 років.



Так, чемпіонат проходив на початку вересня у місті Харків. На змагання зібралися учасники спортивних шкіл із різних куточків нашої держави, – пише



Тренер Олексій Чунь гідно підготував свого учня Рустама Мохнюка, який показав блискучий результат на чемпіонаті.



«Молодець, так тримати! До нових перемог Рустаме та Олексію Миколайовичу!» – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень Любомльської школи №2виборов перше місце на чемпіонаті України з боротьби сумо серед юнаків до 12 років.Так, чемпіонат проходив на початку вересня у місті Харків. На змагання зібралися учасники спортивних шкіл із різних куточків нашої держави, – пише Район.Любомль. Тренергідно підготував свого учня Рустама Мохнюка, який показав блискучий результат на чемпіонаті.«Молодець, так тримати! До нових перемог Рустаме та Олексію Миколайовичу!» – йдеться у дописі.

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