Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Сьогодні, 10:10
Учень Любомльської школи №2 Рустам Мохнюк виборов перше місце на чемпіонаті України з боротьби сумо серед юнаків до 12 років.
Так, чемпіонат проходив на початку вересня у місті Харків. На змагання зібралися учасники спортивних шкіл із різних куточків нашої держави, – пише Район.Любомль.
Тренер Олексій Чунь гідно підготував свого учня Рустама Мохнюка, який показав блискучий результат на чемпіонаті.
«Молодець, так тримати! До нових перемог Рустаме та Олексію Миколайовичу!» – йдеться у дописі.
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Так, чемпіонат проходив на початку вересня у місті Харків. На змагання зібралися учасники спортивних шкіл із різних куточків нашої держави, – пише Район.Любомль.
Тренер Олексій Чунь гідно підготував свого учня Рустама Мохнюка, який показав блискучий результат на чемпіонаті.
«Молодець, так тримати! До нових перемог Рустаме та Олексію Миколайовичу!» – йдеться у дописі.
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