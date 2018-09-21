У шести волинських селах побудують амбулаторії

На Волині побудують шість амбулаторій та закуплять стільки ж автомобілів для сімейних лікарів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.В державі та у Волинській області зокрема продовжують розвивати систему охорони здоров’я у сільській місцевості. Зокрема, нещодавно наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до переліку проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості внесли зміни і таким чином погодили будівництво ще шести амбулаторій ЗПСМ на Волині та купівлю шести автомобілів для сімейних лікарів.Нагадаємо, що за кошти держбюджету в області вже зводять 15 амбулаторій та придбали 15 автомобілів для сімейних лікарів. Загалом на сьогодні у Волинській області триває будівництво на 132 млн грн. Усе це відбувається у рамках цільової державної перехідної субвенції у розмірі 189 млн грн (постанова КМУ від 6 грудня 2017 року №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»).Нині ж наказом Мінрегіону для області погодили будівництво ще 6-ти амбулаторій. Зокрема, це:- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1 – 2 лікарів з житлом на вулиці Шевченка, 17 в селі Журавичі Ківерцівського району;- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Красноволя Маневицького району;- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Червоного Хреста, 7 в селі Сокіл Рожищенського району;- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Незалежності, 10 в селі Головне Любомльського району;- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Ковельській, 72 а в селі Дубове Ковельського району;- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Миру в селі Зимне Володимир-Волинського району.На усі амбулаторії вже готові проекти, які перебувають на експертизі. Наступний крок – оголошення тендерів.Щодо поточного будівництва, то наразі будівельні роботи тривають на 15-ти об’єктах. Зокрема на дев'яти вже зведені зовнішні конструкції та збудували покрівлю приміщень. Наприклад, у таких як с.Бірки Любешівського району, Вишнівській ОТГ Любомльського району, с. Дубечне Старовижівського району, с.Затурці Локачинського району, с. Піща Шацького району, с. Піщане Камінь-Каширського району, с. Прилуцьке Ківерцівського району, с. Прилісне та Троянівка Маневицького району.Ще на шести а саме: у с. Жидичин Ківерцівського району, с. Річиця Ратнівського району, с. Седлище Любешівського району, с. Уховецьк та с. Тойкут Ковельського району, с. Павлівка Іваничівського району незабаром приступлять до будівництва.