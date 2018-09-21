У шести волинських селах побудують амбулаторії
Сьогодні, 10:15
На Волині побудують шість амбулаторій та закуплять стільки ж автомобілів для сімейних лікарів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
В державі та у Волинській області зокрема продовжують розвивати систему охорони здоров’я у сільській місцевості. Зокрема, нещодавно наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до переліку проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості внесли зміни і таким чином погодили будівництво ще шести амбулаторій ЗПСМ на Волині та купівлю шести автомобілів для сімейних лікарів.
Нагадаємо, що за кошти держбюджету в області вже зводять 15 амбулаторій та придбали 15 автомобілів для сімейних лікарів. Загалом на сьогодні у Волинській області триває будівництво на 132 млн грн. Усе це відбувається у рамках цільової державної перехідної субвенції у розмірі 189 млн грн (постанова КМУ від 6 грудня 2017 року №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»).
Нині ж наказом Мінрегіону для області погодили будівництво ще 6-ти амбулаторій. Зокрема, це:
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1 – 2 лікарів з житлом на вулиці Шевченка, 17 в селі Журавичі Ківерцівського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Красноволя Маневицького району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Червоного Хреста, 7 в селі Сокіл Рожищенського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Незалежності, 10 в селі Головне Любомльського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Ковельській, 72 а в селі Дубове Ковельського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Миру в селі Зимне Володимир-Волинського району.
На усі амбулаторії вже готові проекти, які перебувають на експертизі. Наступний крок – оголошення тендерів.
Щодо поточного будівництва, то наразі будівельні роботи тривають на 15-ти об’єктах. Зокрема на дев'яти вже зведені зовнішні конструкції та збудували покрівлю приміщень. Наприклад, у таких як с.Бірки Любешівського району, Вишнівській ОТГ Любомльського району, с. Дубечне Старовижівського району, с.Затурці Локачинського району, с. Піща Шацького району, с. Піщане Камінь-Каширського району, с. Прилуцьке Ківерцівського району, с. Прилісне та Троянівка Маневицького району.
Ще на шести а саме: у с. Жидичин Ківерцівського району, с. Річиця Ратнівського району, с. Седлище Любешівського району, с. Уховецьк та с. Тойкут Ковельського району, с. Павлівка Іваничівського району незабаром приступлять до будівництва.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА.
В державі та у Волинській області зокрема продовжують розвивати систему охорони здоров’я у сільській місцевості. Зокрема, нещодавно наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України до переліку проектів та заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості внесли зміни і таким чином погодили будівництво ще шести амбулаторій ЗПСМ на Волині та купівлю шести автомобілів для сімейних лікарів.
Нагадаємо, що за кошти держбюджету в області вже зводять 15 амбулаторій та придбали 15 автомобілів для сімейних лікарів. Загалом на сьогодні у Волинській області триває будівництво на 132 млн грн. Усе це відбувається у рамках цільової державної перехідної субвенції у розмірі 189 млн грн (постанова КМУ від 6 грудня 2017 року №983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості»).
Нині ж наказом Мінрегіону для області погодили будівництво ще 6-ти амбулаторій. Зокрема, це:
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1 – 2 лікарів з житлом на вулиці Шевченка, 17 в селі Журавичі Ківерцівського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Красноволя Маневицького району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Червоного Хреста, 7 в селі Сокіл Рожищенського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Незалежності, 10 в селі Головне Любомльського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Ковельській, 72 а в селі Дубове Ковельського району;
- нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці Миру в селі Зимне Володимир-Волинського району.
На усі амбулаторії вже готові проекти, які перебувають на експертизі. Наступний крок – оголошення тендерів.
Щодо поточного будівництва, то наразі будівельні роботи тривають на 15-ти об’єктах. Зокрема на дев'яти вже зведені зовнішні конструкції та збудували покрівлю приміщень. Наприклад, у таких як с.Бірки Любешівського району, Вишнівській ОТГ Любомльського району, с. Дубечне Старовижівського району, с.Затурці Локачинського району, с. Піща Шацького району, с. Піщане Камінь-Каширського району, с. Прилуцьке Ківерцівського району, с. Прилісне та Троянівка Маневицького району.
Ще на шести а саме: у с. Жидичин Ківерцівського району, с. Річиця Ратнівського району, с. Седлище Любешівського району, с. Уховецьк та с. Тойкут Ковельського району, с. Павлівка Іваничівського району незабаром приступлять до будівництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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