На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство





Так, у трьох сім’ях з'ясували обставини вчинення насильства. Винесли три офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї (на підставі статті 10 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» ), - пише



Жертвам домашнього насильства надали психологічну допомогу та проінформовали про установи, де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу.



До слова, що віднині дитина, яка стала свідком насильства в своїй родині, також визнається його жертвою і має право на всі відповідні соціальні, медичні, психологічні й правові послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Солов’ї та Грабове Сереховичівської ОТГ відбувся рейд мобільної бригади, яка допомагає жертвам домашнього насильства.Так, у трьох сім’ях з'ясували обставини вчинення насильства. Винесли три офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї (на підставі статті 10 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» ), - пише Район.Стара Вижівка Жертвам домашнього насильства надали психологічну допомогу та проінформовали про установи, де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу.До слова, що віднині дитина, яка стала свідком насильства в своїй родині, також визнається його жертвою і має право на всі відповідні соціальні, медичні, психологічні й правові послуги.

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