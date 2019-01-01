На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство
Сьогодні, 10:38
У селах Солов’ї та Грабове Сереховичівської ОТГ відбувся рейд мобільної бригади, яка допомагає жертвам домашнього насильства.
Так, у трьох сім’ях з'ясували обставини вчинення насильства. Винесли три офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї (на підставі статті 10 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» ), - пише Район.Стара Вижівка.
Жертвам домашнього насильства надали психологічну допомогу та проінформовали про установи, де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу.
До слова, що віднині дитина, яка стала свідком насильства в своїй родині, також визнається його жертвою і має право на всі відповідні соціальні, медичні, психологічні й правові послуги.
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Так, у трьох сім’ях з'ясували обставини вчинення насильства. Винесли три офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї (на підставі статті 10 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» ), - пише Район.Стара Вижівка.
Жертвам домашнього насильства надали психологічну допомогу та проінформовали про установи, де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу.
До слова, що віднині дитина, яка стала свідком насильства в своїй родині, також визнається його жертвою і має право на всі відповідні соціальні, медичні, психологічні й правові послуги.
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