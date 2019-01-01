вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство

На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство
У селах Солов’ї та Грабове Сереховичівської ОТГ відбувся рейд мобільної бригади, яка допомагає жертвам домашнього насильства.

Так, у трьох сім’ях з'ясували обставини вчинення насильства. Винесли три офіційні попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї (на підставі статті 10 Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» ), - пише Район.Стара Вижівка.

Жертвам домашнього насильства надали психологічну допомогу та проінформовали про установи, де вони можуть отримати кваліфіковану допомогу.

До слова, що віднині дитина, яка стала свідком насильства в своїй родині, також визнається його жертвою і має право на всі відповідні соціальні, медичні, психологічні й правові послуги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: домашнє насильство, рейд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ЖК «Струмочок» продається зі знижкою продуманий таунхаус*
Сьогодні, 10:56
Розповіли, що роблять із плацентами у луцькому пологовому
Сьогодні, 10:45
На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство
Сьогодні, 10:38
У шести волинських селах побудують амбулаторії
Сьогодні, 10:15
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО Затримали волинянина, який ловив рибу сітками. ФОТО
09 вересень, 14:49
На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв На Волині на «гарячому» піймали двох жінок-паліїв
31 липень, 12:45
У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО У містечку на Волині поліція «розігнала» стихійний ринок. ФОТО
10 квітень, 22:14
У приміських потягах посилено перевірятимуть квитки у пасажирів У приміських потягах посилено перевірятимуть квитки у пасажирів
10 квітень, 01:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ЖК «Струмочок» продається зі знижкою продуманий таунхаус*
Сьогодні, 10:56
 0
Розповіли, що роблять із плацентами у луцькому пологовому
Сьогодні, 10:45
 0
На Волині під час рейду виявили три сім’ї, у яких вчиняють домашнє насильство
Сьогодні, 10:38
 0
У шести волинських селах побудують амбулаторії
Сьогодні, 10:15
 0
Юний волинянин – чемпіон України з боротьби сумо
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿