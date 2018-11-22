Розповіли, що роблять із плацентами у луцькому пологовому





Так це чи ні, спробував з’ясувати



Малюк в утробі матері з`єднується з дитячим місцем за допомогою пуповини. Це і забезпечує зв`язок з організмом матері. Але відразу після пологів необхідність в ньому відпадає. То ж куди дівають плаценту після пологів? І хоча навряд чи наші мами і бабусі задумувалися над цим, але це питання хвилює багатьох сучасних жінок.



Усі плаценти утилізують



У бухгалтерії луцького пологового будинку серед кількасот документів бухгалтерка одразу знаходить потрібний нам договір. Як би це не здивувало багатьох лучан, але такий документ таки існує. На папері чітко прописано, що усі плаценти утилізуються.







Директор Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук пояснює, що усі плаценти зберігаються в окремому господарському приміщенні в морозильних камерах. Камер – дві. Зберігаються там плаценти приблизно місяць. Після цього їх утилізують.



«У нас є договір із Луцьким спеціалізованим комбінатом комунально-побутового обслуговування про захоронення органічних медичних відходів на міському кладовищі в Гаразджі. Щомісяця за утилізацію плацент ми платимо більше двох тисяч гривень. У нас ніде нічого не приховується, ніхто нічого нікуди не відправляє. Я навіть не знаю, як можна використовувати плаценту, ми ж не науково-дослідний центр. Це робота з біологічними відходами, є відповідні накази. І ми працюємо згідно з наказом», – коментує лікар.



Нас проводять у господарські приміщення, які розташовані на території пологового. У великому цегляному будинку – кілька величезних металевих дверей червоного кольору. Одні з них нам відкриває охоронець. Плаценти – під замком. І ось воно – місце, де таки дійсно у морозильних камерах зберігаються кілька десятків кілограмів плацент. Якщо відверто, то це видовище – не для слабкодухих. Обидві камери для зберігання біовідходів заповнені наполовину. Коли наповняться, за ними приїде автомобіль із спецкомбінату.







Уже в пологовому продовжуємо розмову із акушеркою пологового відділення № 1 Оксаною Сінельніковою. Вона показує журнал, у якому записується дата пологів, прізвище, ім’я жінки та вага кожної плаценти. Плацента зважується для того, аби знати загальну вагу у кілограмах. Якщо, наприклад, дитина народилася недоношеною або з дитиною ще якісь негаразди, то тоді таку плаценту утилізують не одразу. Спочатку відправляють на дослідження у міську лікарню. Потім її повертають у пологовий, записують результат лабораторного дослідження у той же журнал. Після чого плацента, як і всі, утилізується.



Дитина отримує достатньо пуповинної крові



Оксана Сінельнікова розповідає, що про плаценту складають багато байок і легенд, що їх, мовляв, кудись вивозять, що нібито чомусь багато уваги їй приділяють під час пологів. Насправді дитяче місце показують жінці для того, аби вона знала, що плацента народилася. Медичний персонал про послід вже думає тоді, коли настає, власне, отой третій період пологів. Він також надзвичайно важливий, але не такий, як народження живої дитини.



При пологах лікарі та акушери керуються клінічними протоколами з акушерської допомоги: наказом МОЗ України від 03.11.2008 року № 624 «Нормальні пологи» та наказом МОЗ України від 24.03.2014 року № 205 «Акушерські кровотечі».



Акушерка розповідає, що взагалі пологи складаються з трьох періодів. Перший – відкриття шийки матки, другий – народження дитини, третій – народження плаценти.



Одразу після народження дитини акушерка обсушує немовля пелюшкою, викладає дитину на живіт матері. Одягає дитині шапочку і шкарпетки, накриває чистою сухою пелюшкою та ковдрою. Після закінчення пульсації пуповини, але не пізніше однієї хвилини після народження дитини, акушерка перетискає та перетинає пуповину.



Навіщо ретельно оглядають плаценту



Зі слів Оксани Сінельнікової, третій період пологів надзвичайно важливий. Вона пояснює, що існують дві тактики його ведення: активна та очікувальна. Переважно застосовують активну, тобто пришвидшують народження плаценти. Тому для цього, якщо ймовірності другого плоду у матці немає, внутрішньом’язево вводиться 10 одиниць окситоцину. Коли виходить послід, необхідно пильно стежити за станом пацієнтки. Лікарі у цей момент оцінюють масштаби крововтрати, звертають увагу на пульс і тиск матері.



Важливо, щоб цілісність і структура плаценти не були порушені. Тому лікарі й акушери оглядають плаценту. Вони звертають увагу також на її розмір, загальний стан судин та оболонок. Якщо навіть невелика частина її залишиться всередині жінки, можуть бути ускладнення. Наприклад, кровотеча чи запальний процес.



Акушерка розповідає, що буває так, що під час огляду виявляється, що плацента вийшла не ціла. У такому випадку проводять кюртаж або ручну ревізію порожнини матки.



Із луцького пологового плаценту забирати не можна



Більшість жінок байдуже ставиться до плаценти, їх абсолютно не цікавить, куди дівають дитяче місце після народження малюка. Проте є й такі, які все ж виявляють бажання забрати плаценту додому.



Михайло Токарчук запевняє, що у луцькому пологовому будинку жінкам заборонено забирати плаценти. Проте це можна зробити в інших лікарнях. І, звичайно, плацента залишається жінці і в тому випадку, коли та вирішила народжувати вдома.



Забравши дитяче місце, жінка має право вирішити, яким чином із ним вчинити. Найчастіше їх забирають для того, аби поховати на території власної оселі під деревом. За старою легендою, це має забезпечити здоров’я та благополуччя новонародженому малюку. Проте існують й інші варіанти використання плаценти: з’їсти, відповідно до традицій древніх народів, які вважали, що це надає новоспеченій матері додаткові сили; закапсулувати або виготовити таблетки, що мають імуномодулюючу дію; у висушеному вигляді ввести невелику кількість плаценти дитині у перший прикорм; закопати біля будинку і посадити там дерево; засушити і залишити на пам’ять, з неї також роблять предмети інтер’єру; продати фармакологічній компанії; можна звернутися до ювеліра, який працює з плацентою, і замовити намисто, кулон, каблучку або браслет, адже плацента має гарний вигляд в епоксидній смолі.



В останні роки дедалі більшої популярності набирає тенденція збереження пуповинної крові. Справа в тому, що з неї можна отримати унікальні стовбурові клітини, які можна зберегти в спеціальних банках. Вчені вже визнали, що виготовлені з використанням плаценти лікарські препарати можуть мати велике майбутнє. Проте пуповинна кров підходить тільки найближчим родичам, а для інших людей вона буде повністю марна в плані лікування захворювань. Тому більшість сучасних пологових будинків утилізують, а не зберігають плаценту.



Багатьом такі варіанти використання посліду здадуться шоковими. Але є чимало жінок, які не готові залишити плаценту в пологовому і дійсно забирають її, висушують, закопують і навіть їдять. Але перш ніж зробити це, потрібно добре подумати, чи та плацента дійсно потрібна жінці. Адже, наприклад, щоб зберігати пуповинну кров, потрібні чималі кошти. Або задуматися, наприклад, як сприйматимуть люди плаценту як предмет інтер’єру у вашому домі.



Плацента як бізнес лікарів



Найпоширеніший міф про плаценту: лікарі пологових будинків продають її за чималі кошти фармацевтичним компаніям. Та чи усе насправді так просто, як нам здається? Про тонкощі використання плаценти у косметології нам розповіла лікар-дерматовенеролог, косметолог, директор «Школи естетичної косметології» Оксана Дідур.



З її слів, плацента – значимий продукт. Але, щоб виготовити з неї справжню якісну косметику, потрібно враховувати багато нюансів. Найважливіше це те, як плацента отримана. У Японії, наприклад, – це державна програма. Жінка, яка бере у ній участь, обов’язково проходить обстеження перед вагітністю. Так само – її чоловік та усі члени сім’ї, з яким жінка контактуватиме під час вагітності. За умовами цієї програми жінка, яка носить дитину, не може застосовувати будь-який медичний препарат, а пологи повинні бути природніми та без знеболення. Якщо щось пішло не так, вагітну автоматично виводять з програми. Тобто її плацента не може бути використана у косметології. А щоб отримати, наприклад, до 1000 мл сировини з плаценти, потрібно приблизно 70 донорських плацент.



«Взагалі використовують плаценту людини та тваринного походження, зокрема, свині, вівці. Звичайно, людська – в рази дорожча. Взагалі плацентарні препарати відомі давно. Препарат «Плацента» був дуже поширений в їх використовували в ін’єкційному вигляді. Сьогодні у косметології дитяче місце не використовують хіба що ліниві. У складі плаценти є амінокислоти, пептиди, полінуклеотіди, мікроелементи, вітаміни, протизапальні цитокіни, антиоксиданти. Амінокислоти є будівним матеріалом для побудови коллагенів, еластину, та ГК. Пептиди регулюють та оптимізують роботу фібробластів, які відновлюють шкіру. Це дуже цікаві і корисні речовини, проте є багато «але», – розповіла лікар-косметолог.



Каже, що сьогодні лідером по закупівлі та виготовленню косметики з плаценти є Японія. Щоб отримати усі корисні елементи з неї, використовують світові розробки і патенти. А от яких саме – від цього і коливається ціна на готовий продукт. Наприклад, мало просто нанести плаценту на обличчя. Від цього не буде жодного ефекту. Для того, аби пройти ліпідну мантію шкіри, щілини поміж рогових клітин епідермісу, донести поживні речовини до живих шарів епідермісу та дерми, довжина молекули повинна бути не більше 30-50 кД. Це дуже маленький розмір і це дуже ретельне подрібнення. Не всі фірми, які виготовляють плацентарну косметику, мають можливість це зробити. Це здорожчує продукт. Є косметичні лінії, які включають корисні речовини плаценти у нанокапсули. Нанокапсула – це світовий винахідник, номенант Нобелівської преміії.Тодіє гарантія, що у готовомупродукті містяться корисні компоненти, які дійдуть навіть до дермального шару, не говорячи про епідерміс. Це також впливає на ціну.



«Купити плацентарну косметику можна офіційно і в Україні. Але, скажемо так, те, що стоїть в масмаркеті, це не те, що ми шукаємо. Інколи склад косметики викликає багато запитань. В Україні є гідні професійні лінії, які продають справжню плацентарну косметику», – пояснює Оксана Дідур.



Косметолог і технолог парфюмерно-косметичних засобів Валерія Міхно додає, що препарати плаценти, як і більшість препаратів тваринного походження, несуть досить високий ризик алергічних реакцій. Ще одним недоліком косметичних засобів з вищевказаними компонентами є їх висока вартість.



«У даний час ринок косметичних компонентів пропонує досить великий вибір більш доступних за вартістю високоефективних препаратів – поліпептидні комплекси, біомолекули, наприклад», – розповідає Валерія Міхно.



Вікторія Вегера-Абрамович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Плацента – це унікальний тимчасовий орган. Її також називають дитячим місцем, послідом, містищем. Про те, що роблять із плацентою після того, як жінка народила, ходять чутки. Багато лучан вважає, що плаценти з пологового будинку прямують за кордон, де їх використовують у виготовленні чудодійної косметики.Так це чи ні, спробував з’ясувати «Конкурент» . Журналістам розказали і показали, де та як зберігається плацента в Луцьку, що з нею роблять після того, як вона народилася. А лікар-косметолог розповіла, чим же цінна плацентарна косметика та чи можна придбати її в Україні.Малюк в утробі матері з`єднується з дитячим місцем за допомогою пуповини. Це і забезпечує зв`язок з організмом матері. Але відразу після пологів необхідність в ньому відпадає. То ж куди дівають плаценту після пологів? І хоча навряд чи наші мами і бабусі задумувалися над цим, але це питання хвилює багатьох сучасних жінок.У бухгалтерії луцького пологового будинку серед кількасот документів бухгалтерка одразу знаходить потрібний нам договір. Як би це не здивувало багатьох лучан, але такий документ таки існує. На папері чітко прописано, що усі плаценти утилізуються.Директор Луцького клінічного пологового будинкупояснює, що усі плаценти зберігаються в окремому господарському приміщенні в морозильних камерах. Камер – дві. Зберігаються там плаценти приблизно місяць. Після цього їх утилізують.«У нас є договір із Луцьким спеціалізованим комбінатом комунально-побутового обслуговування про захоронення органічних медичних відходів на міському кладовищі в Гаразджі. Щомісяця за утилізацію плацент ми платимо більше двох тисяч гривень. У нас ніде нічого не приховується, ніхто нічого нікуди не відправляє. Я навіть не знаю, як можна використовувати плаценту, ми ж не науково-дослідний центр. Це робота з біологічними відходами, є відповідні накази. І ми працюємо згідно з наказом», – коментує лікар.Нас проводять у господарські приміщення, які розташовані на території пологового. У великому цегляному будинку – кілька величезних металевих дверей червоного кольору. Одні з них нам відкриває охоронець. Плаценти – під замком. І ось воно – місце, де таки дійсно у морозильних камерах зберігаються кілька десятків кілограмів плацент. Якщо відверто, то це видовище – не для слабкодухих. Обидві камери для зберігання біовідходів заповнені наполовину. Коли наповняться, за ними приїде автомобіль із спецкомбінату.Уже в пологовому продовжуємо розмову із акушеркою пологового відділення № 1. Вона показує журнал, у якому записується дата пологів, прізвище, ім’я жінки та вага кожної плаценти. Плацента зважується для того, аби знати загальну вагу у кілограмах. Якщо, наприклад, дитина народилася недоношеною або з дитиною ще якісь негаразди, то тоді таку плаценту утилізують не одразу. Спочатку відправляють на дослідження у міську лікарню. Потім її повертають у пологовий, записують результат лабораторного дослідження у той же журнал. Після чого плацента, як і всі, утилізується.Оксана Сінельнікова розповідає, що про плаценту складають багато байок і легенд, що їх, мовляв, кудись вивозять, що нібито чомусь багато уваги їй приділяють під час пологів. Насправді дитяче місце показують жінці для того, аби вона знала, що плацента народилася. Медичний персонал про послід вже думає тоді, коли настає, власне, отой третій період пологів. Він також надзвичайно важливий, але не такий, як народження живої дитини.При пологах лікарі та акушери керуються клінічними протоколами з акушерської допомоги: наказом МОЗ України від 03.11.2008 року № 624 «Нормальні пологи» та наказом МОЗ України від 24.03.2014 року № 205 «Акушерські кровотечі».Акушерка розповідає, що взагалі пологи складаються з трьох періодів. Перший – відкриття шийки матки, другий – народження дитини, третій – народження плаценти.Одразу після народження дитини акушерка обсушує немовля пелюшкою, викладає дитину на живіт матері. Одягає дитині шапочку і шкарпетки, накриває чистою сухою пелюшкою та ковдрою. Після закінчення пульсації пуповини, але не пізніше однієї хвилини після народження дитини, акушерка перетискає та перетинає пуповину.Зі слів Оксани Сінельнікової, третій період пологів надзвичайно важливий. Вона пояснює, що існують дві тактики його ведення: активна та очікувальна. Переважно застосовують активну, тобто пришвидшують народження плаценти. Тому для цього, якщо ймовірності другого плоду у матці немає, внутрішньом’язево вводиться 10 одиниць окситоцину. Коли виходить послід, необхідно пильно стежити за станом пацієнтки. Лікарі у цей момент оцінюють масштаби крововтрати, звертають увагу на пульс і тиск матері.Важливо, щоб цілісність і структура плаценти не були порушені. Тому лікарі й акушери оглядають плаценту. Вони звертають увагу також на її розмір, загальний стан судин та оболонок. Якщо навіть невелика частина її залишиться всередині жінки, можуть бути ускладнення. Наприклад, кровотеча чи запальний процес.Акушерка розповідає, що буває так, що під час огляду виявляється, що плацента вийшла не ціла. У такому випадку проводять кюртаж або ручну ревізію порожнини матки.Більшість жінок байдуже ставиться до плаценти, їх абсолютно не цікавить, куди дівають дитяче місце після народження малюка. Проте є й такі, які все ж виявляють бажання забрати плаценту додому.Михайло Токарчук запевняє, що у луцькому пологовому будинку жінкам заборонено забирати плаценти. Проте це можна зробити в інших лікарнях. І, звичайно, плацента залишається жінці і в тому випадку, коли та вирішила народжувати вдома.Забравши дитяче місце, жінка має право вирішити, яким чином із ним вчинити. Найчастіше їх забирають для того, аби поховати на території власної оселі під деревом. За старою легендою, це має забезпечити здоров’я та благополуччя новонародженому малюку. Проте існують й інші варіанти використання плаценти: з’їсти, відповідно до традицій древніх народів, які вважали, що це надає новоспеченій матері додаткові сили; закапсулувати або виготовити таблетки, що мають імуномодулюючу дію; у висушеному вигляді ввести невелику кількість плаценти дитині у перший прикорм; закопати біля будинку і посадити там дерево; засушити і залишити на пам’ять, з неї також роблять предмети інтер’єру; продати фармакологічній компанії; можна звернутися до ювеліра, який працює з плацентою, і замовити намисто, кулон, каблучку або браслет, адже плацента має гарний вигляд в епоксидній смолі.В останні роки дедалі більшої популярності набирає тенденція збереження пуповинної крові. Справа в тому, що з неї можна отримати унікальні стовбурові клітини, які можна зберегти в спеціальних банках. Вчені вже визнали, що виготовлені з використанням плаценти лікарські препарати можуть мати велике майбутнє. Проте пуповинна кров підходить тільки найближчим родичам, а для інших людей вона буде повністю марна в плані лікування захворювань. Тому більшість сучасних пологових будинків утилізують, а не зберігають плаценту.Багатьом такі варіанти використання посліду здадуться шоковими. Але є чимало жінок, які не готові залишити плаценту в пологовому і дійсно забирають її, висушують, закопують і навіть їдять. Але перш ніж зробити це, потрібно добре подумати, чи та плацента дійсно потрібна жінці. Адже, наприклад, щоб зберігати пуповинну кров, потрібні чималі кошти. Або задуматися, наприклад, як сприйматимуть люди плаценту як предмет інтер’єру у вашому домі.Найпоширеніший міф про плаценту: лікарі пологових будинків продають її за чималі кошти фармацевтичним компаніям. Та чи усе насправді так просто, як нам здається? Про тонкощі використання плаценти у косметології нам розповіла лікар-дерматовенеролог, косметолог, директор «Школи естетичної косметології»З її слів, плацента – значимий продукт. Але, щоб виготовити з неї справжню якісну косметику, потрібно враховувати багато нюансів. Найважливіше це те, як плацента отримана. У Японії, наприклад, – це державна програма. Жінка, яка бере у ній участь, обов’язково проходить обстеження перед вагітністю. Так само – її чоловік та усі члени сім’ї, з яким жінка контактуватиме під час вагітності. За умовами цієї програми жінка, яка носить дитину, не може застосовувати будь-який медичний препарат, а пологи повинні бути природніми та без знеболення. Якщо щось пішло не так, вагітну автоматично виводять з програми. Тобто її плацента не може бути використана у косметології. А щоб отримати, наприклад, до 1000 мл сировини з плаценти, потрібно приблизно 70 донорських плацент.«Взагалі використовують плаценту людини та тваринного походження, зокрема, свині, вівці. Звичайно, людська – в рази дорожча. Взагалі плацентарні препарати відомі давно. Препарат «Плацента» був дуже поширений в їх використовували в ін’єкційному вигляді. Сьогодні у косметології дитяче місце не використовують хіба що ліниві. У складі плаценти є амінокислоти, пептиди, полінуклеотіди, мікроелементи, вітаміни, протизапальні цитокіни, антиоксиданти. Амінокислоти є будівним матеріалом для побудови коллагенів, еластину, та ГК. Пептиди регулюють та оптимізують роботу фібробластів, які відновлюють шкіру. Це дуже цікаві і корисні речовини, проте є багато «але», – розповіла лікар-косметолог.Каже, що сьогодні лідером по закупівлі та виготовленню косметики з плаценти є Японія. Щоб отримати усі корисні елементи з неї, використовують світові розробки і патенти. А от яких саме – від цього і коливається ціна на готовий продукт. Наприклад, мало просто нанести плаценту на обличчя. Від цього не буде жодного ефекту. Для того, аби пройти ліпідну мантію шкіри, щілини поміж рогових клітин епідермісу, донести поживні речовини до живих шарів епідермісу та дерми, довжина молекули повинна бути не більше 30-50 кД. Це дуже маленький розмір і це дуже ретельне подрібнення. Не всі фірми, які виготовляють плацентарну косметику, мають можливість це зробити. Це здорожчує продукт. Є косметичні лінії, які включають корисні речовини плаценти у нанокапсули. Нанокапсула – це світовий винахідник, номенант Нобелівської преміії.Тодіє гарантія, що у готовомупродукті містяться корисні компоненти, які дійдуть навіть до дермального шару, не говорячи про епідерміс. Це також впливає на ціну.«Купити плацентарну косметику можна офіційно і в Україні. Але, скажемо так, те, що стоїть в масмаркеті, це не те, що ми шукаємо. Інколи склад косметики викликає багато запитань. В Україні є гідні професійні лінії, які продають справжню плацентарну косметику», – пояснює Оксана Дідур.Косметолог і технолог парфюмерно-косметичних засобівдодає, що препарати плаценти, як і більшість препаратів тваринного походження, несуть досить високий ризик алергічних реакцій. Ще одним недоліком косметичних засобів з вищевказаними компонентами є їх висока вартість.«У даний час ринок косметичних компонентів пропонує досить великий вибір більш доступних за вартістю високоефективних препаратів – поліпептидні комплекси, біомолекули, наприклад», – розповідає Валерія Міхно.

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