Співак з Луцька MONATIK здійснив мрію однієї з шанувальниць
Сьогодні, 18:32
Співак з Луцька MONATIK під час концерту здійснив мрію однієї з шанувальниць.
Про це йдеться у Сніданку з 1+1.
"Заспіваймо разом", - ці слова не просто приголомшили усіх присутніх на концерті у Литві, а й ледь не довели до сліз одну з шанувальниць. Дівчині з фан-зони на ім'я Юлія MONATIK запропонував разом виконати номер.
Дует зі співаком був мрією Юлії протягом декількох років і про це вона написала на плакаті, який принесла з собою на виступ кумира.
MONATIK помітив прихильницю і покликав її на сцену заспівати, віддавши другий мікрофон. Дует заспівав хіти "Глубоко" та "Кружит".
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Про це йдеться у Сніданку з 1+1.
"Заспіваймо разом", - ці слова не просто приголомшили усіх присутніх на концерті у Литві, а й ледь не довели до сліз одну з шанувальниць. Дівчині з фан-зони на ім'я Юлія MONATIK запропонував разом виконати номер.
Дует зі співаком був мрією Юлії протягом декількох років і про це вона написала на плакаті, який принесла з собою на виступ кумира.
MONATIK помітив прихильницю і покликав її на сцену заспівати, віддавши другий мікрофон. Дует заспівав хіти "Глубоко" та "Кружит".
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