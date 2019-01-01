Співак з Луцька MONATIK здійснив мрію однієї з шанувальниць





Про це йдеться у



"Заспіваймо разом", - ці слова не просто приголомшили усіх присутніх на концерті у Литві, а й ледь не довели до сліз одну з шанувальниць. Дівчині з фан-зони на ім'я Юлія MONATIK запропонував разом виконати номер.



Дует зі співаком був мрією Юлії протягом декількох років і про це вона написала на плакаті, який принесла з собою на виступ кумира.



MONATIK помітив прихильницю і покликав її на сцену заспівати, віддавши другий мікрофон. Дует заспівав хіти "Глубоко" та "Кружит".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співак з Луцька MONATIK під час концерту здійснив мрію однієї з шанувальниць.Про це йдеться у Сніданку з 1+1 "Заспіваймо разом", - ці слова не просто приголомшили усіх присутніх на концерті у Литві, а й ледь не довели до сліз одну з шанувальниць. Дівчині з фан-зони на ім'яMONATIK запропонував разом виконати номер.Дует зі співаком був мрією Юлії протягом декількох років і про це вона написала на плакаті, який принесла з собою на виступ кумира.MONATIK помітив прихильницю і покликав її на сцену заспівати, віддавши другий мікрофон. Дует заспівав хіти "Глубоко" та "Кружит".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію