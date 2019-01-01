Рада відтермінувала штрафи для «євроблях»
Сьогодні, 11:18
Верховна Рада підтримала законопроек №1030 у цілому, який передбачає збільшення часу для розмитнення авто на єврономерах.
За відповідний законопроект проголосували 284 народних обранців. Проти – 38, утримались – 8, а ще 70 – не голосували. Закон починає діяти з дня його опублікування, - повідомляє 24 канал.
Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.
З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях" Закон про “євробляхи” починає діяти: як штрафуватимуть водіїв , які не встигли розмитнити свій транспортний засіб.
Відтепер штрафи стали значно більші:
- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.
За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.
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За відповідний законопроект проголосували 284 народних обранців. Проти – 38, утримались – 8, а ще 70 – не голосували. Закон починає діяти з дня його опублікування, - повідомляє 24 канал.
Отже, термін, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль без застосування штрафів, збільшили на 90 днів – із 270 до 360 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть лише за 100-відсотковими ставками акцизного збору.
З 22 серпня, згідно з раніше ухваленим законом, набула чинності норма про жорсткі штрафні санкції для власників "євроблях" Закон про “євробляхи” починає діяти: як штрафуватимуть водіїв , які не встигли розмитнити свій транспортний засіб.
Відтепер штрафи стали значно більші:
- 17 тисяч гривень штрафу – за перевищення від 10 до 20 діб;
- 85 тисяч гривень – за перевищення від 20 до 30 діб;
- 170 тисяч гривень або конфіскація ТЗ – за перевищення більш ніж на 30 діб.
За попередніми оцінками, в Україні залишається понад 300 тисяч транспортних засобів на єврономерах. Усім їм загрожують штрафи до 170 тисяч гривень та конфіскація.
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Коментарі 1
І зря!!!
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