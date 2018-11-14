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У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого чоловіка

У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого чоловіка
У Луцьку небайдужих людей просять терміново здати кров для Руслана Цимбалюка, який перебуває в реанімації.

Про це пише у групі "Медицина Луцьк" у facebook Роксолана Несторук.

"Потрібно здати кров для Руслана Цимбалюка!!! Будь-яка група крові. Луцька станція переливання крові для Цимбалюка Руслана, який в реанімації ЛМКЛ 2", - йдеться у дописі.

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Теги: донори, кров, пошук
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