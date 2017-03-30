вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через Волинь чоловік хотів провезти контрабанду цигарок

Через Волинь чоловік хотів провезти контрабанду цигарок
Українець у пластиковій каністрі намагався провезти через державний кордон цигарки.

Коли автомобіль марки «Опель» української реєстрації прибув в пункт пропуску «Пулемець», прикордонники спільно з митниками провели його поглиблений огляд, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.

В результаті перевірки, у пластиковій каністрі та в подушці на задньому сидінні автомобіля виявлено 350 пачок цигарок марки «Мінськ».

Тютюнові вироби передали представникам митниці. Сума оцінки цигарок становить понад 2, 5 тисячі гривень.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі легковик збив велосипедиста
Сьогодні, 11:53
Земля під згорілим будинком у центрі Луцька може коштувати 150 тисяч доларів
Сьогодні, 11:46
Через Волинь чоловік хотів провезти контрабанду цигарок
Сьогодні, 11:35
У Луцьку терміново шукають донорів крові для хворого чоловіка
Сьогодні, 11:19
Рада відтермінувала штрафи для «євроблях»
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
На «Ягодині» вилучили майже тисячу пачок цигарок На «Ягодині» вилучили майже тисячу пачок цигарок
30 березень, 2017, 14:05
На «Ягодині» в поляка вилучили BMW за контрабандні цигарки На «Ягодині» в поляка вилучили BMW за контрабандні цигарки
29 березень, 2017, 12:25
Волинян позбувся автівки через приховані сигарети Волинян позбувся автівки через приховані сигарети
25 листопад, 2016, 11:30
Через «Ягодин» везли контрабандні цигарки. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО Через «Ягодин» везли контрабандні цигарки. ФОТО. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
07 жовтень, 2016, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі Доманове-Ковель сталась смертельна аварія
Сьогодні, 12:28
 0
Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО
Сьогодні, 12:19
 0
На Волині адвокатська контора має сплатити фірмі майже 150 тисяч боргу
Сьогодні, 12:17
 0
На Сході загинули 2 військових
Сьогодні, 12:06
 0
«PremierCity» запрошує на прем'єри*
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿