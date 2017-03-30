Через Волинь чоловік хотів провезти контрабанду цигарок





Коли автомобіль марки «Опель» української реєстрації прибув в пункт пропуску «Пулемець», прикордонники спільно з митниками провели його поглиблений огляд, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.



В результаті перевірки, у пластиковій каністрі та в подушці на задньому сидінні автомобіля виявлено 350 пачок цигарок марки «Мінськ».



Тютюнові вироби передали представникам митниці. Сума оцінки цигарок становить понад 2, 5 тисячі гривень.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українець у пластиковій каністрі намагався провезти через державний кордон цигарки.Коли автомобіль марки «Опель» української реєстрації прибув в пункт пропуску «Пулемець», прикордонники спільно з митниками провели його поглиблений огляд, - інформує прес-служба Луцького прикордонного загону.В результаті перевірки, у пластиковій каністрі та в подушці на задньому сидінні автомобіля виявлено 350 пачок цигарок марки «Мінськ».Тютюнові вироби передали представникам митниці. Сума оцінки цигарок становить понад 2, 5 тисячі гривень.

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