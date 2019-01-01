«PremierCity» запрошує на прем'єри*

У "PremierCity" покажуть п'ять кінопрем'єр.Вони - яскраві, сексуальні і дуже амбітні. Вони - танцівниці елітного стриптиз-клубу, клієнти якого - відомі фінансисти з Уолл-Стріт. Але коли банківська криза відразу перетворює накопичення дівчат в пил, подруги по нещастю жадають помститися. Вони розробляють зухвалий план як повернути втрачені гроші, щоб знову вести розкішне гламурне життя, і відплатити біржовим геніям, залишивши їх без гроша.Закохана пара вирішує переїхати в відокремлений особняк. Займаючись ремонтом старовинного будинку, вони виявляють замуровану кімнату, виконуючу будь-яке їхнє бажання. Мільйони доларів, оригінал Ван Гога і самі розкішні вбрання - чого б вони не захотіли, моментально матеріалізується. Однак, награвшись вдосталь, молода жінка наважується побажати собі довгоочікувану дитину, навіть не підозрюючи, яку угоду здійснює...Тед Банді гарний і харизматичний, і встояти перед таким неможливо. Чарівна Елізабет мріє зустріти справжнє кохання. Здається, до щастя можна дотягнутися рукою. Але ось трапляється непередбачене: раптово Теда заключають під варту, звинувативши його в немислимих за своєю жорстокістю вбивствах жінок. Як повірити, що цей ніжний, розумний і елегантний чоловік - маніяк-вбивця? Її рідний і милий Тед... Хто він? Ніжний чоловік, люблячий батько або найбільш кровожерливий серійний вбивця в історії Америки?Стриж Ману зростає в сім'ї чайок і щосили намагається навчитися плавати, ловити рибу і літати так само, як і вони. Але під час традиційного літнього змагання він розуміє, що ніколи не зможе стати чайкою. Розсерджений Ману відлітає з дому, де зустрічає нових друзів. Через це псуються його стосунки з рідною зграєю. Але тут в справу втручається випадок. Ману, який виріс відважним як чайка і винахідливим як стриж, вдається вберегти і чайок, і стрижів від небезпеки, що насувається і стати героєм в очах і тих і інших.Сміх ніби як робить життя довшим, але не це найголовніше, правда? Незалежно від того, скільки сотень років ми з вами проживемо, давайте кайфувати так, ніби кожен день - останній. "Best Comedy Shorts" не дозволить вам втратити цей день!Квитки ви можете придбати на сайті