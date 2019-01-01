«StrikeCity» запрошує грати в боулінг*
Сьогодні, 19:26
Щочетверга у «StrikeCity» – день боулера.
Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».
«Любиш грати у боулінг в «StrikeCity»? Для Тебе є чудова новина! Щочетверга, година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!» – йдеться в анонсі.
«StrikeCity» знаходиться на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity». Деталі за тел: (067) 334-50-85.
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Про це повідомляє прес-служба ТРЦ «ПортCity».
«Любиш грати у боулінг в «StrikeCity»? Для Тебе є чудова новина! Щочетверга, година гри у боулінг в боулінг-клубі «StrikeCity» всього 100 гривень! Жодних часових обмежень!» – йдеться в анонсі.
«StrikeCity» знаходиться на третьому поверсі ТРЦ «ПортCity». Деталі за тел: (067) 334-50-85.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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