У волинському селі легковик збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



За кермом Peugeot 406 перебував 23-річний житель району. Він збив 49-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку на велосипеді.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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