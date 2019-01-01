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У волинському селі легковик збив велосипедиста

У волинському селі легковик збив велосипедиста
У селі Столинські Смоляри Любомльського району легковик збив велосипедиста.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

За кермом Peugeot 406 перебував 23-річний житель району. Він збив 49-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку на велосипеді.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, Волинь, аварія
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