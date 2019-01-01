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На Сході загинули 2 військових

На Сході загинули 2 військових
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один військовослужбовець отримав важке поранення.

Про це повідомляє ООС на сторінці у Facebook.

У середу, 11 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика та Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського та Новгородського.

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Теги: ООС, втрати, смерть
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