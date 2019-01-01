Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО





Сьогодні, 12 вересня, міський голова Олег Кіндер та його заступник Ігор Прокопів вручили відзнаки та квіти Надії Новосад, Лесі Данилюк та Ользі Тищук за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.



Зауважують, що Леся Данилюк та Ольга Тищук народили і виховали по шестеро дітей, а Надія Новосад - семеро. Матерям-героїням виплатять одноразову грошову винагороду у розмірі 19 210 гривень з державного бюджету.





Довідково:



Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2019 року № 190/2019 за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли трьом ковельчанкам.Сьогодні, 12 вересня, міський головата його заступниквручили відзнаки та квітиза материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.Зауважують, що Леся Данилюк та Ольга Тищук народили і виховали по шестеро дітей, а Надія Новосад - семеро. Матерям-героїням виплатять одноразову грошову винагороду у розмірі 19 210 гривень з державного бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію