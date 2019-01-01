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Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО

Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО
Відповідно до Указу Президента України від 6 травня 2019 року № 190/2019 за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку почесне звання «Мати-героїня» присвоїли трьом ковельчанкам.

Сьогодні, 12 вересня, міський голова Олег Кіндер та його заступник Ігор Прокопів вручили відзнаки та квіти Надії Новосад, Лесі Данилюк та Ользі Тищук за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для їх всебічного розвитку.

Зауважують, що Леся Данилюк та Ольга Тищук народили і виховали по шестеро дітей, а Надія Новосад - семеро. Матерям-героїням виплатять одноразову грошову винагороду у розмірі 19 210 гривень з державного бюджету.


Довідково:

Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО
Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО

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Теги: матір-героїня, Волинь
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