На Волині адвокатська контора має сплатити фірмі майже 150 тисяч боргу





Товариство з обмеженою відповідальністю «Кавасакі ЛД», яке зареєстроване в селі Скулин Ковельського району, звернулося до господарського суду Волинської області з проханням стягнути з адвокатського об’єднання «МКС Партнери» майже 150 тисяч гривень, - пише



У позові йдеться про те, що в 2017 році ТзОВ «Кавасакі ЛД» перерахувало товариству з обмеженою відповідальністю «Реєстраційно-правовий центр» 81 765 гривень. У квітні 2018 року державна реєстрація цього центру була припинена, а його правонаступником стає адвокатське об’єднання «МКС Партнери», що знаходиться у Ковелі за тією самою адресою – на вулиці Драгоманова, 22.



Керівником і одним із засновників обох юридичних осіб (реєстраційно-правового центру та адвокатського об’єднання) є депутат Ковельської міської ради, керівник депутатської фракції «Самопоміч» та голова правової комісії ради Андрій Мілінчук.



З матеріалів справи вбачається, що відповідна сума перерахованих коштів передана відповідачу за відсутності договору та акту виконаних робіт.



Рішенням господарського суду Волинської області від 13 серпня 2019 року позов задоволено. Адвокатське об’єднання має сплатити 145 581,69 гривень заборгованості, з них – 81 765 гривень безпідставно отриманих коштів, 63 816 гривень 69 копійок процентів за користування чужими грошовими коштами та судовий збір в розмірі 2 183 гривень 72 копійок.



Господарський суд видав наказ від 9 вересня про примусове виконання даного рішення.

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