вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині адвокатська контора має сплатити фірмі майже 150 тисяч боргу

На Волині адвокатська контора має сплатити фірмі майже 150 тисяч боргу
Контора адвокатів, якою керує голова депутатської комісії Ковельської міської ради з питань законності, заборгувала велику суму коштів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кавасакі ЛД», яке зареєстроване в селі Скулин Ковельського району, звернулося до господарського суду Волинської області з проханням стягнути з адвокатського об’єднання «МКС Партнери» майже 150 тисяч гривень, - пише Район.Ковель.

У позові йдеться про те, що в 2017 році ТзОВ «Кавасакі ЛД» перерахувало товариству з обмеженою відповідальністю «Реєстраційно-правовий центр» 81 765 гривень. У квітні 2018 року державна реєстрація цього центру була припинена, а його правонаступником стає адвокатське об’єднання «МКС Партнери», що знаходиться у Ковелі за тією самою адресою – на вулиці Драгоманова, 22.

Керівником і одним із засновників обох юридичних осіб (реєстраційно-правового центру та адвокатського об’єднання) є депутат Ковельської міської ради, керівник депутатської фракції «Самопоміч» та голова правової комісії ради Андрій Мілінчук.

З матеріалів справи вбачається, що відповідна сума перерахованих коштів передана відповідачу за відсутності договору та акту виконаних робіт.

Рішенням господарського суду Волинської області від 13 серпня 2019 року позов задоволено. Адвокатське об’єднання має сплатити 145 581,69 гривень заборгованості, з них – 81 765 гривень безпідставно отриманих коштів, 63 816 гривень 69 копійок процентів за користування чужими грошовими коштами та судовий збір в розмірі 2 183 гривень 72 копійок.

Господарський суд видав наказ від 9 вересня про примусове виконання даного рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, адвокати, борг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі Доманове-Ковель сталась смертельна аварія
Сьогодні, 12:28
Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО
Сьогодні, 12:19
На Волині адвокатська контора має сплатити фірмі майже 150 тисяч боргу
Сьогодні, 12:17
На Сході загинули 2 військових
Сьогодні, 12:06
«PremierCity» запрошує на прем'єри*
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
У фірми, яка хотіла будувати сміттєпереробний завод під Луцьком, забрали землю У фірми, яка хотіла будувати сміттєпереробний завод під Луцьком, забрали землю
25 березень, 16:39
На Волині батька, який заборгував понад 50 тисяч гривень аліментів, покарали громадськими роботами На Волині батька, який заборгував понад 50 тисяч гривень аліментів, покарали громадськими роботами
31 січень, 00:37
На Волині судили 3-ох донеччан, які «вибивали» гроші з боржника На Волині судили 3-ох донеччан, які «вибивали» гроші з боржника
16 листопад, 2017, 14:44
У Володимирі «тепловики» відсудили у боржників 70 тисяч гривень У Володимирі «тепловики» відсудили у боржників 70 тисяч гривень
11 жовтень, 2017, 19:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанина, який жорстоко побив громадського активіста, звільнили з-під варти
Сьогодні, 12:44
 0
На трасі Доманове-Ковель сталась смертельна аварія
Сьогодні, 12:28
 0
Троє волинянок стали «матерями-героїнями». ФОТО
Сьогодні, 12:19
 0
На Волині адвокатська контора має сплатити фірмі майже 150 тисяч боргу
Сьогодні, 12:17
 0
На Сході загинули 2 військових
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿