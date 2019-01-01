На трасі Доманове-Ковель сталась смертельна аварія





Смертельна автопригода сталася 11 вересня, близько 22:30, - пише ГУНП у Рівненській області.



Водій автомобіля Audi, 56-річний місцевий житель, наїхав на пішохода, який знаходився на проїзній частині



Потерпілого, 46-річного жителя села Дитиничі, доставили до лікарні, однак сьогодні, 12 вересня, чоловік від отриманих травм помер у реанімації.



За результатами медичного освідування водій автомобіля був тверезий. Транспортний засіб вилучений та поміщений на штрафмайданчик міста Дубно.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Доманово-Ковель-Чернівці-Теребляче» трапилась ДТП.Смертельна автопригода сталася 11 вересня, близько 22:30, - пише ГУНП у Рівненській області.Водій автомобіля Audi, 56-річний місцевий житель, наїхав на пішохода, який знаходився на проїзній частиніПотерпілого, 46-річного жителя села Дитиничі, доставили до лікарні, однак сьогодні, 12 вересня, чоловік від отриманих травм помер у реанімації.За результатами медичного освідування водій автомобіля був тверезий. Транспортний засіб вилучений та поміщений на штрафмайданчик міста Дубно.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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