У школі під Луцьком батьки зібрали понад тисячу гривень на благодійність
Сьогодні, 12:45
У Луцькому районі батьки першокласників з Воротнівської школи зібрали 1100 гривень на благодійність.
Про це повідомили у спільноті Благодійний Фонд "СТОПРАК" у Facebook.
Зауважимо, кошти зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів".
"Вчора батьки діток-першачків з Воротнівської школи передали нам 1100 грн., які зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів". Дякуємо вам!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомили у спільноті Благодійний Фонд "СТОПРАК" у Facebook.
Зауважимо, кошти зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів".
"Вчора батьки діток-першачків з Воротнівської школи передали нам 1100 грн., які зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів". Дякуємо вам!", - йдеться у дописі.
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