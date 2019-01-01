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У школі під Луцьком батьки зібрали понад тисячу гривень на благодійність

У школі під Луцьком батьки зібрали понад тисячу гривень на благодійність
У Луцькому районі батьки першокласників з Воротнівської школи зібрали 1100 гривень на благодійність.

Про це повідомили у спільноті Благодійний Фонд "СТОПРАК" у Facebook.

Зауважимо, кошти зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів".

"Вчора батьки діток-першачків з Воротнівської школи передали нам 1100 грн., які зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів". Дякуємо вам!", - йдеться у дописі.

У школі під Луцьком батьки зібрали понад тисячу гривень на благодійність



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Теги: «Благодійність замість квітів», батьки, школа під Луцьком
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