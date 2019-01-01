У школі під Луцьком батьки зібрали понад тисячу гривень на благодійність





Про це повідомили



Зауважимо, кошти зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів".



"Вчора батьки діток-першачків з Воротнівської школи передали нам 1100 грн., які зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів". Дякуємо вам!", - йдеться у дописі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому районі батьки першокласників з Воротнівської школи зібрали 1100 гривень на благодійність.Про це повідомили у спільноті Благодійний Фонд "СТОПРАК" у Facebook.Зауважимо, кошти зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів"."Вчора батьки діток-першачків з Воротнівської школи передали нам 1100 грн., які зібрали в рамках акції "Благодійність замість квітів". Дякуємо вам!", - йдеться у дописі.

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