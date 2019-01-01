Лучанина, який жорстоко побив громадського активіста, звільнили з-під варти

Сергію Поліщуку, якого підозрюють Ігоря Кінаха, змінили міру запобіжного заходу.



Суд, який відбувся вчора, 11 вересня, призначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт з браслетом терміном на два місяці. Хоча попередній вирок суду, а саме тримання під вартою, мав діяти до 5 жовтня. Чоловіка звільнили з-під варти у залі суду, - пишуть

Зі слів дружини потерпілого, адвокатки Яни Чуріної, рішення, яке виніс суд просто обурює. Адвокат потерпілого буде ініціювати апеляційне оскарження, також паралельно апеляційну скаргу буде подавати прокуратура.



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Як зазначає Яна, рішення викликає багато сумнівів щодо його неупередженості. До клопотання, яке подав захисник обвинуваченого не було додано жодного документа, яким би вони обґрунтовували свою позицію. Та і про сам розгляд клопотання, потерпілого і його дружину, яка проходить у справі як підозрювана, повідомили за декілька годин до суду. Через такі дії, потерпілий не мав змоги навіть вчасно прибути на засідання, його інтереси представляв адвокат, який похапцем збираючись, все ж таки встиг вчасно приїхати на засідання, тобто елементарно не було часу на підготовку.



Жінка каже, що весь судовий розгляд був схожий на таку собі «бутафорію», адже клопотання подалося без додатків, без документів, чисто на припущеннях.



Справа про побиття громадського активіста Ігоря Кінаха наразі знаходиться на стадії досудового розгляду, адже затримали лише одного із підозрюваних у його побитті. Інших осіб не знайшли. Хоча потерпілий неодноразово вказував на конкретних осіб, проте в слідства не вистачає доказів, щоб оголосити їм підозру.



Затриманому інкримінують вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Проте з таким обвинуваченням підозрюваний не погоджується та у суді вже оскаржував своє затримання.



Нагадаємо, раніше Ігорю Кінаху та його дружині Яні Чуріній

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , якого підозрюють в побитті луцького громадського діяча , змінили міру запобіжного заходу.Суд, який відбувся вчора, 11 вересня, призначив підозрюваному цілодобовий домашній арешт з браслетом терміном на два місяці. Хоча попередній вирок суду, а саме тримання під вартою, мав діяти до 5 жовтня. Чоловіка звільнили з-під варти у залі суду, - пишуть Волинські новини.

Зі слів дружини потерпілого, адвокатки, рішення, яке виніс суд просто обурює. Адвокат потерпілого буде ініціювати апеляційне оскарження, також паралельно апеляційну скаргу буде подавати прокуратура.Як зазначає Яна, рішення викликає багато сумнівів щодо його неупередженості. До клопотання, яке подав захисник обвинуваченого не було додано жодного документа, яким би вони обґрунтовували свою позицію. Та і про сам розгляд клопотання, потерпілого і його дружину, яка проходить у справі як підозрювана, повідомили за декілька годин до суду. Через такі дії, потерпілий не мав змоги навіть вчасно прибути на засідання, його інтереси представляв адвокат, який похапцем збираючись, все ж таки встиг вчасно приїхати на засідання, тобто елементарно не було часу на підготовку.Жінка каже, що весь судовий розгляд був схожий на таку собі «бутафорію», адже клопотання подалося без додатків, без документів, чисто на припущеннях.Справа про побиття громадського активіста Ігоря Кінаха наразі знаходиться на стадії досудового розгляду, адже затримали лише одного із підозрюваних у його побитті. Інших осіб не знайшли. Хоча потерпілий неодноразово вказував на конкретних осіб, проте в слідства не вистачає доказів, щоб оголосити їм підозру.Затриманому інкримінують вимагання та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Проте з таким обвинуваченням підозрюваний не погоджується та у суді вже оскаржував своє затримання.Нагадаємо, раніше Ігорю Кінаху та його дружині Яні Чуріній невідомі спалили автомобілі , чоловіку неодноразово погрожували та вимагали гроші у сумі 10 000 доларів США.

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