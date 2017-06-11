У волинській духовній школі відбувся День тверезості. ФОТО

Нафанаїла, у стінах Волинської духовної семінарії відбувся День тверезості.



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«Не впивайтеся вином, бо в ньому є блуд, натомість наповняйтеся Духом» (Еф.5: 18) – таку пораду дав вірним святий апостол Павло. Отож, тверезий спосіб життя є неодмінною складовою православної духовності.



Відомо, що ще 100 років тому саме 11 вересня – день свята Усікновення чесної глави Іоанна Предтечі відзначався, як особливий день тверезості та молитви за алко- та наркозалежних. Це велике свято, яке є водночас і пісним днем, було обране для пропагування тверезості не випадково, адже з Євангелія відомо, що наказ стратити Іоанна Хрестителя цар Ірод Антипа дав під час відзначення свого дня народження на царському бенкеті.



Іоанн Предтеча засуджував аморальний вчинок Ірода, який полягав в тому, що той взяв собі жінку свого брата Филипа Іродіаду, але ув’язнивши пророка за це викриття, Ірод не хотів страчувати його. І саме коли Ірод відзначав свій день народження, дочка Іродіади Соломія танцювала перед царем і так догодила йому своїм танцем, що останній, перебуваючи “під настроєм”, пообіцяв їй дати все, що дівчина забажає. При чому Ірод навіть поклявся перед Соломією. А вона ж за настановою своєї матері сказала: «Дай мені на блюді голову Іоанна Хрестителя»…



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Традиція відзначати День тверезості 11 вересня була кілька років тому відновлення Волинським православним братством тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського, яке цього року, до слова, відзначатиме свій 10-річний ювілей. Отож, цьогорічне "свято тверезості" братчики вирішили, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, провести у стінах волинської духовної школи.



Розпочалося воно із молебню про зцілення страждаючих від алкоголізму та наркотичної залежності, який був звершений у семінарському храмі святих рівноапостольних Мефодія і Кирила.



Богослужіння, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, очолив голова Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського протоієрей Стефан Ярема.



Йому співслужили духівник братства протоієрей Олександр Білінський та священики, які трудяться на ниві утвердження в суспільстві тверезого способу життя.



Окрасою молебню став чудовий спів чоловічого семінарського хору.



Після спільної молитви в аудиторії четвертого класу ВДС відбулася лекція членів братства та священників. При чому вони не лише розповіли про діяльність Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського, співпрацю з реабілітаційними центрами та заходи з пропагування тверезого способу життя, але й провели інтерактивне обговорення проблеми алкоголізму та наркотичної залежності.



Розпочав бесіду голова Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського протоієрей Стефан Ярема. Він розповів, що з того часу як 10 років тому, з благословення, блаженної пам’яті, митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, була започаткована діяльність братства, воно стало тим згромадженням, де не просто пропагується тверезий спосіб життя, а де утворився справжній осередок православної духовності і де багато людей знайшли шлях до Бога і Церкви.



"Наше братство є таким своєрідним "потягом", де всім комфортно, так би мовити, "їхати по життю". Хтось сходить, комусь не подобається, потім такі люди до нас і вертаються, і ми усім простягаємо руку", – зауважив отець Стефан Ярема.



До слова, участь у заході взяла і лікар-нарколог Волинського наркологічного диспансеру Ольга Колодько. Вона розповіла про те, у чому полягає проблема алкоголізму та наркоманії, також відповіла і на запитання присутніх. Оскільки вживання алкоголю в нашій країні не є заборонено законодавством, то алкоголь став ще більш підступним "ворогом" суспільства, тому й не дивно, що більша увага в промові Ольги Колодько була приділена проблемі саме алкогольної залежності, яка, як на цьому наголошують медики, є одним із різновидів залежності наркотичної.



Своєю чергою, духівник Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського протоієрей Олександр Білінський розповів про те, яким радісним та насиченим є саме тверезе життя.



"Тверезе життя є просто чудовим. Ти живеш із Богом, ти радієш життю, бачиш як ростуть діти, як кожного ранку сходить сонце. У тебе мир і радість в родині, у відносинах із оточуючими", – наголосив отець Олександр.



Учасники заходу також переглянули й невеликий тематичний фільм, в якому про радість та насиченість життя без алкоголю розповіли й самі члени Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського.



Завершився День тверезості також спільною молитвою, при чому його учасники – священники, студенти ВДС та всі небайдужі, хто долучився до його проведення, отримали як духовну насолоду, так і дізналися для себе багато цікавого та корисного.



"Алкогольна і наркотична залежність є нині, на жаль, глобальною проблемою. І якщо наркотики заборонені законом, то алкоголь, навпаки – навіть рекламується. Є такі недобросовісні люди, які задля наживи, готові продавати його навіть дітям та підліткам. Але справа у тім, що коли людина вживає алкоголь, то вона втрачає свою духовну сутність. Руйнується її здоров’я, мало-по-малу людина стає залежною, і, що найстрашніше, руйнується її душа.



Тому Православна Церква повинна приділяти протидії цій біді особливу увагу. І цей сьогоднішній захід є таким своєрідним вступом, благим починанням, який покликаний пояснити людям те, яку небезпеку становить алкоголь. Ми повинні зруйнувати міфи про алкоголь, які, на жаль, побутують в суспільстві, натомість розповісти людям правду про алкоголь"- розповів клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Петро Буханцов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В день свята Усікновення чесної глави Іоанна Предтечі, з благословення архієпископа Волинського і Луцького, у стінах Волинської духовної семінарії відбувся День тверезості.Про це йдеться на сайті Православна Волинь. «Не впивайтеся вином, бо в ньому є блуд, натомість наповняйтеся Духом» (Еф.5: 18) – таку пораду дав вірним святий апостол Павло. Отож, тверезий спосіб життя є неодмінною складовою православної духовності.Відомо, що ще 100 років тому саме 11 вересня – день свята Усікновення чесної глави Іоанна Предтечі відзначався, як особливий день тверезості та молитви за алко- та наркозалежних. Це велике свято, яке є водночас і пісним днем, було обране для пропагування тверезості не випадково, адже з Євангелія відомо, що наказ стратити Іоанна Хрестителя цар Ірод Антипа дав під час відзначення свого дня народження на царському бенкеті.Іоанн Предтеча засуджував аморальний вчинок Ірода, який полягав в тому, що той взяв собі жінку свого брата Филипа Іродіаду, але ув’язнивши пророка за це викриття, Ірод не хотів страчувати його. І саме коли Ірод відзначав свій день народження, дочка Іродіади Соломія танцювала перед царем і так догодила йому своїм танцем, що останній, перебуваючи “під настроєм”, пообіцяв їй дати все, що дівчина забажає. При чому Ірод навіть поклявся перед Соломією. А вона ж за настановою своєї матері сказала: «Дай мені на блюді голову Іоанна Хрестителя»…Традиція відзначати День тверезості 11 вересня була кілька років тому відновлення Волинським православним братством тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського, яке цього року, до слова, відзначатиме свій 10-річний ювілей. Отож, цьогорічне "свято тверезості" братчики вирішили, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, провести у стінах волинської духовної школи.Розпочалося воно із молебню про зцілення страждаючих від алкоголізму та наркотичної залежності, який був звершений у семінарському храмі святих рівноапостольних Мефодія і Кирила.Богослужіння, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, очолив голова Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського протоієрейЙому співслужили духівник братства протоієрейта священики, які трудяться на ниві утвердження в суспільстві тверезого способу життя.Окрасою молебню став чудовий спів чоловічого семінарського хору.Після спільної молитви в аудиторії четвертого класу ВДС відбулася лекція членів братства та священників. При чому вони не лише розповіли про діяльність Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського, співпрацю з реабілітаційними центрами та заходи з пропагування тверезого способу життя, але й провели інтерактивне обговорення проблеми алкоголізму та наркотичної залежності.Розпочав бесіду голова Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського протоієрей Стефан Ярема. Він розповів, що з того часу як 10 років тому, з благословення, блаженної пам’яті, митрополита Волинського і Луцького, була започаткована діяльність братства, воно стало тим згромадженням, де не просто пропагується тверезий спосіб життя, а де утворився справжній осередок православної духовності і де багато людей знайшли шлях до Бога і Церкви."Наше братство є таким своєрідним "потягом", де всім комфортно, так би мовити, "їхати по життю". Хтось сходить, комусь не подобається, потім такі люди до нас і вертаються, і ми усім простягаємо руку", – зауважив отець Стефан Ярема.До слова, участь у заході взяла і лікар-нарколог Волинського наркологічного диспансеру Ольга Колодько. Вона розповіла про те, у чому полягає проблема алкоголізму та наркоманії, також відповіла і на запитання присутніх. Оскільки вживання алкоголю в нашій країні не є заборонено законодавством, то алкоголь став ще більш підступним "ворогом" суспільства, тому й не дивно, що більша увага в промові Ольги Колодько була приділена проблемі саме алкогольної залежності, яка, як на цьому наголошують медики, є одним із різновидів залежності наркотичної.Своєю чергою, духівник Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського протоієрей Олександр Білінський розповів про те, яким радісним та насиченим є саме тверезе життя."Тверезе життя є просто чудовим. Ти живеш із Богом, ти радієш життю, бачиш як ростуть діти, як кожного ранку сходить сонце. У тебе мир і радість в родині, у відносинах із оточуючими", – наголосив отець Олександр.Учасники заходу також переглянули й невеликий тематичний фільм, в якому про радість та насиченість життя без алкоголю розповіли й самі члени Волинського православного братства тверезості ім. святого праведного Іоанна Кронштадського.Завершився День тверезості також спільною молитвою, при чому його учасники – священники, студенти ВДС та всі небайдужі, хто долучився до його проведення, отримали як духовну насолоду, так і дізналися для себе багато цікавого та корисного."Алкогольна і наркотична залежність є нині, на жаль, глобальною проблемою. І якщо наркотики заборонені законом, то алкоголь, навпаки – навіть рекламується. Є такі недобросовісні люди, які задля наживи, готові продавати його навіть дітям та підліткам. Але справа у тім, що коли людина вживає алкоголь, то вона втрачає свою духовну сутність. Руйнується її здоров’я, мало-по-малу людина стає залежною, і, що найстрашніше, руйнується її душа.Тому Православна Церква повинна приділяти протидії цій біді особливу увагу. І цей сьогоднішній захід є таким своєрідним вступом, благим починанням, який покликаний пояснити людям те, яку небезпеку становить алкоголь. Ми повинні зруйнувати міфи про алкоголь, які, на жаль, побутують в суспільстві, натомість розповісти людям правду про алкоголь"- розповів клірик Володимир-Волинської єпархії протоієрей Петро Буханцов.

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