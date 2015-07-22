У Ковелі на меморіалі живе безхатько
Сьогодні, 13:28
У Ковелі на меморіали Слави неподалік "Вічного вогню" вже не перший тиждень живе безхатько.
Про це на засіданні виконкому Ковельради повідомив депутат міської ради Володимир Косцьов’ят, - пише ПроКовель.
Народний обранець з відповідним зверненням звернувся до керівництва міста, правоохоронних органів та медичних служб надати людині допомогу. За словами депутата, чоловікові, яких ночує просто неба під кущем, трохи більше 40 років, документів той наразі не має, бо, начебто, віддав їх черговому в будинку Рад.
Чоловік побоюється, що з настанням холодів безхатько так не виживе. Він просить повернути людині документи і знайти тимчасове місце проживання до з’ясування всіх обставин у цій справі.
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Про це на засіданні виконкому Ковельради повідомив депутат міської ради Володимир Косцьов’ят, - пише ПроКовель.
Народний обранець з відповідним зверненням звернувся до керівництва міста, правоохоронних органів та медичних служб надати людині допомогу. За словами депутата, чоловікові, яких ночує просто неба під кущем, трохи більше 40 років, документів той наразі не має, бо, начебто, віддав їх черговому в будинку Рад.
Чоловік побоюється, що з настанням холодів безхатько так не виживе. Він просить повернути людині документи і знайти тимчасове місце проживання до з’ясування всіх обставин у цій справі.
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