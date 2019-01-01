У місті на Волині два дні не буде світла
Сьогодні, 20:18
У місті Ківерці у зв'язку з ремонтними роботами два дні не буде електроенергії.
Про це повідомила Ківерцівська рада на сторінці у Facebook.
Так, світло вимкнуть 17 вересня з 10:00 до 15:00 на вулиці Собоності (район магазину "Колібріс") площа Привокзальна та на вулиці Львівська.
Працівники проведуть планові ремонтні роботи.
Також, не буде світла 27 вересня з 09:00 до 16:00. Зокрема, на вулицях Ціолковського, Ломоносова, Миру, Паркова, Дорошенка, Міцкевича, Деревообробників, Робітнича, Винниченка, Гордіюк, 8-го Березня, Свободи, Чехова, Космонавтів, Лісна, Жовтнева, Січових Стрільців, Комунальна, Літописна, Київська, Матросова, Косельська, Л. Українки, Толстого, 9-го Травня та Шевченка (частково).
Ремонтуватимуть високовольтні лінії.
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Про це повідомила Ківерцівська рада на сторінці у Facebook.
Так, світло вимкнуть 17 вересня з 10:00 до 15:00 на вулиці Собоності (район магазину "Колібріс") площа Привокзальна та на вулиці Львівська.
Працівники проведуть планові ремонтні роботи.
Також, не буде світла 27 вересня з 09:00 до 16:00. Зокрема, на вулицях Ціолковського, Ломоносова, Миру, Паркова, Дорошенка, Міцкевича, Деревообробників, Робітнича, Винниченка, Гордіюк, 8-го Березня, Свободи, Чехова, Космонавтів, Лісна, Жовтнева, Січових Стрільців, Комунальна, Літописна, Київська, Матросова, Косельська, Л. Українки, Толстого, 9-го Травня та Шевченка (частково).
Ремонтуватимуть високовольтні лінії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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