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У місті на Волині два дні не буде світла

У місті на Волині два дні не буде світла
У місті Ківерці у зв'язку з ремонтними роботами два дні не буде електроенергії.

Про це повідомила Ківерцівська рада на сторінці у Facebook.

Так, світло вимкнуть 17 вересня з 10:00 до 15:00 на вулиці Собоності (район магазину "Колібріс") площа Привокзальна та на вулиці Львівська.

Працівники проведуть планові ремонтні роботи.

Також, не буде світла 27 вересня з 09:00 до 16:00. Зокрема, на вулицях Ціолковського, Ломоносова, Миру, Паркова, Дорошенка, Міцкевича, Деревообробників, Робітнича, Винниченка, Гордіюк, 8-го Березня, Свободи, Чехова, Космонавтів, Лісна, Жовтнева, Січових Стрільців, Комунальна, Літописна, Київська, Матросова, Косельська, Л. Українки, Толстого, 9-го Травня та Шевченка (частково).

Ремонтуватимуть високовольтні лінії.

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Теги: світло, вимкнення, два дні, Ківерці
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