У місті на Волині два дні не буде світла





Про це повідомила



Так, світло вимкнуть 17 вересня з 10:00 до 15:00 на вулиці Собоності (район магазину "Колібріс") площа Привокзальна та на вулиці Львівська.



Працівники проведуть планові ремонтні роботи.



Також, не буде світла 27 вересня з 09:00 до 16:00. Зокрема, на вулицях Ціолковського, Ломоносова, Миру, Паркова, Дорошенка, Міцкевича, Деревообробників, Робітнича, Винниченка, Гордіюк, 8-го Березня, Свободи, Чехова, Космонавтів, Лісна, Жовтнева, Січових Стрільців, Комунальна, Літописна, Київська, Матросова, Косельська, Л. Українки, Толстого, 9-го Травня та Шевченка (частково).



Ремонтуватимуть високовольтні лінії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці у зв'язку з ремонтними роботами два дні не буде електроенергії.Про це повідомила Ківерцівська рада на сторінці у Facebook.Так, світло вимкнуть 17 вересня з 10:00 до 15:00 на вулиці Собоності (район магазину "Колібріс") площа Привокзальна та на вулиці Львівська.Працівники проведуть планові ремонтні роботи.Також, не буде світла 27 вересня з 09:00 до 16:00. Зокрема, на вулицях Ціолковського, Ломоносова, Миру, Паркова, Дорошенка, Міцкевича, Деревообробників, Робітнича, Винниченка, Гордіюк, 8-го Березня, Свободи, Чехова, Космонавтів, Лісна, Жовтнева, Січових Стрільців, Комунальна, Літописна, Київська, Матросова, Косельська, Л. Українки, Толстого, 9-го Травня та Шевченка (частково).Ремонтуватимуть високовольтні лінії.

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