У волинянки з гаража вкрали зварювальний апарат
Сьогодні, 13:40
У жительки Володимира-Волинського обікрали гараж.
Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт «Княжий Град».
Злочин скоїли у ніч на 11 вересня. Правоохоронці встановили, що з горища гаражного приміщення на вулиці Луцькій шляхом віджиму вхідних дверей викрали зварювальний апарат марки «Герой».
Сума завданих збитків становить 1500 гривень.
Справу розслідують у поліції.
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Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт «Княжий Град».
Злочин скоїли у ніч на 11 вересня. Правоохоронці встановили, що з горища гаражного приміщення на вулиці Луцькій шляхом віджиму вхідних дверей викрали зварювальний апарат марки «Герой».
Сума завданих збитків становить 1500 гривень.
Справу розслідують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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