У волинянки з гаража вкрали зварювальний апарат





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Злочин скоїли у ніч на 11 вересня. Правоохоронці встановили, що з горища гаражного приміщення на вулиці Луцькій шляхом віджиму вхідних дверей викрали зварювальний апарат марки «Герой».



Сума завданих збитків становить 1500 гривень.



Справу розслідують у поліції.

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