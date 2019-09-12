вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянки з гаража вкрали зварювальний апарат

У волинянки з гаража вкрали зварювальний апарат
У жительки Володимира-Волинського обікрали гараж.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт «Княжий Град».

Злочин скоїли у ніч на 11 вересня. Правоохоронці встановили, що з горища гаражного приміщення на вулиці Луцькій шляхом віджиму вхідних дверей викрали зварювальний апарат марки «Герой».

Сума завданих збитків становить 1500 гривень.

Справу розслідують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорус, який хотів перевезти через Волинь сигарети, «попав» на мільйон гривень
Сьогодні, 14:08
У волинянки з гаража вкрали зварювальний апарат
Сьогодні, 13:40
У Ковелі на меморіалі живе безхатько
Сьогодні, 13:28
Переселенка із Донбасу «з попелу» підняла збанкрутіле підприємство у Луцьку
Сьогодні, 13:18
У волинській духовній школі відбувся День тверезості. ФОТО
Сьогодні, 13:06
Схожі новини
У Володимирі злодій обікрав будинок У Володимирі злодій обікрав будинок
09 вересень, 10:43
З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО З'їли навіть яблука в дворі: у волинському місті обікрали будинок. ФОТО
09 вересень, 09:34
Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі Волинянин зняв з картки друга 1000 гривень та забрав їх собі
09 вересень, 08:31
У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори У волинському місті невідомий вкрав кабель з електроопори
05 вересень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білорус, який хотів перевезти через Волинь сигарети, «попав» на мільйон гривень
Сьогодні, 14:08
 0
У волинянки з гаража вкрали зварювальний апарат
Сьогодні, 13:40
 0
У Ковелі на меморіалі живе безхатько
Сьогодні, 13:28
 0
Переселенка із Донбасу «з попелу» підняла збанкрутіле підприємство у Луцьку
Сьогодні, 13:18
 0
У волинській духовній школі відбувся День тверезості. ФОТО
Сьогодні, 13:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿