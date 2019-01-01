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Білорус, який хотів перевезти через Волинь сигарети, «попав» на мільйон гривень

Білорус, який хотів перевезти через Волинь сигарети, «попав» на мільйон гривень
Волинські митники у пункті пропуску "Пулемець" в авто білоруса виявили сховок з цигарками.

2530 пачок курива білоруського виробництва без марок акцизного податку України вартістю майже 64 тисячі гривень намагався ввезти в Україну водій – громадянин Білорусі, - пише пресслужба Волинської митниці ДФС.

За приховування товару від митного контролю з облаштуванням сховку йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Це передбачає конфіскацію партії цигарок і авто, у якому вони були сховані (за рішенням суду).

Цигарки і мікроавтобус, ринковою вартістю майже мільйон гривень, вилучили на склад митниці.

Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.


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Теги: сигарети, Волинь, білорус
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