Білорус, який хотів перевезти через Волинь сигарети, «попав» на мільйон гривень
Сьогодні, 14:08
Волинські митники у пункті пропуску "Пулемець" в авто білоруса виявили сховок з цигарками.
2530 пачок курива білоруського виробництва без марок акцизного податку України вартістю майже 64 тисячі гривень намагався ввезти в Україну водій – громадянин Білорусі, - пише пресслужба Волинської митниці ДФС.
За приховування товару від митного контролю з облаштуванням сховку йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Це передбачає конфіскацію партії цигарок і авто, у якому вони були сховані (за рішенням суду).
Цигарки і мікроавтобус, ринковою вартістю майже мільйон гривень, вилучили на склад митниці.
Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.
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2530 пачок курива білоруського виробництва без марок акцизного податку України вартістю майже 64 тисячі гривень намагався ввезти в Україну водій – громадянин Білорусі, - пише пресслужба Волинської митниці ДФС.
За приховування товару від митного контролю з облаштуванням сховку йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Це передбачає конфіскацію партії цигарок і авто, у якому вони були сховані (за рішенням суду).
Цигарки і мікроавтобус, ринковою вартістю майже мільйон гривень, вилучили на склад митниці.
Крім того, іноземцю доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.
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