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У Луцьку встановлять 14 «розумних» зупинок

У Луцьку встановлять 14 «розумних» зупинок
У Луцьку поставлять 14 «розумних» зупинок, які показують графік руху транспорту і дають можливість заряджати телефони. Більшу частину вартості оплатить Німеччина.

Про це повідомив перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад, передає "Перший".

Зауважують, проект «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» реалізовується разом з німецьким краєм Ліппе. Німеччина виділить на нього 7 мільйонів гривень, які не потрібно буде повертати. Луцьк же заплатить 800 тисяч гривень.

Загалом в місті поставлять 14 «розумних» зупинок і 22 табло.

«Такі зупинки мають карту-схему маршрутів руху транспорту, економне освітлення, дають можливість зарядити мобільні пристрої, оснащені відеокамерами спостереження, можуть мати безкоштовний Wi-Fi, зроблені з антивандальних матеріалів», – розповів Григорій Недопад.

Місця для зупинок визначають німецькі експерти. Від них же залежить час реалізації проекту.

Він також передбачає поїздку луцьких чиновників до краю Ліппе, навчання для водіїв і перевізників, розробку стратегії розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури до 2024 року, поїздки експертів краю Ліппе до Луцька, розробку веб-сайту та мобільних додатків.


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Теги: "розумні зупинки", Луцьк, транспорт
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Коментарі 1
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а як на рахунок розумних жителів?
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