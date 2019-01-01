Тарас Шкітер розкритикував законопроект про касові апарати для підприємців

Тарас Шкітер роз'яснив законопроект про касові апарати для ФОПів і закликав волинян пропонувати свої зміни щодо нього.



Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, – пише



"Останні два дні я спілкуюся зі своїми друзями, колегами, знайомими і, навіть не задумаючись, ми говоримо про тему так званої загальної фіскалізації. Мовляв, з 2021 року, відповідно до проголосованого 10 вересня закону, кожна фізична особа-підприємець 2-4 групи зобов'язана мати касовий апарат. За правопорушення щодо неправильно вибитого коду, виданого чека на малий бізнес будуть накладати шалено великі штрафи. Насправді цей проект проходить за скороченою процедурою розгляду, що дивно. До того ж, я хочу наголосити, що після ухвалення закону у другому читанні всі інтернет-магазини на ФОПах будуть змушені мати касові апарити. Вартість товарів буде дорожчою, багато підприємців закриються, адже вести касовий апарат не так просто. Він недешевий, потрібно купувати дорогу стрічку, потрібно вміти його обнулити. Тому це доволі серйозний удар для бізнесу", – пояснив Тарас Шкітер.



Він запевнив, що в цьому напрямку треба рухатися однозначно, однак поки що це не на часі.



"Органи ДФС ще не змінені, а закони вже голосуються. І вони будуть відображатися на малих підприємцях. Мені не зрозуміло, як підприємці на Старому чи Варшавському ринку матимуть касові апарати. Я впевнений, що більшість із них закриється. Я думаю, вони не цього очікують. А для тих, хто знає життя в селі, відомо, що багато товарів там відпускаються в зошит: тобто люди приходять, беруть товари, одне одного всі знають. Потім людина отримує чи заробітну плату, чи пенсію, приходить і розраховується в магазині. Моя думка така: треба не поспішати і внести якісні зімни до другого читання, а краще – відкласти цей законопроєкт. Тому Громадянський Рух "СВІДОМІ" і я особисто запрошуємо вас, бізнесменів з Луцька, Волині, долучитися до напрацювань змін від нашого регіону. Які, сподіваюся, врахують, розглядаючи проєкт перед другим читанням в комітеті Верховної Ради", – зазначив Тарас Шкітер і закликав надсилати йому пропозиції.



Також він просить тих, хто має альтернативну думку, ділитися своїми роздумами в коментарях.



Нагадаємо, що 10 вересня народні депутати проголосували за пакет законів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі – для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік встановлюється перехідний період до 2021 року.



Як пише AIN.ua, відповідно до змін у законодавстві, обмежень за розміром доходу більше не буде.



З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРРО – ці правила, як і раніше, будуть стосуватися суб'єктів господарювання в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які розраховуються в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг).



Ці правила не будуть стосуватися:



- ФОПів на єдиному податку 1 групи;

- суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо;

- суб'єктів господарювання, чия діяльність не підпадає під Класифікатор ДФС (переважно, це виробники).

суб'єктів господарювання, чия діяльність підпадає під дії винятків, передбачених ст. 9.

- Наразі касові апарти мусять використовувати ФОПи на єдиному податку 2-4 груп у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з доходом - більше 1 мільйона гривень на рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"роз'яснив законопроект про касові апарати для ФОПів і закликав волинян пропонувати свої зміни щодо нього.Відеозвернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, – пише Конкурент "Останні два дні я спілкуюся зі своїми друзями, колегами, знайомими і, навіть не задумаючись, ми говоримо про тему так званої загальної фіскалізації. Мовляв, з 2021 року, відповідно до проголосованого 10 вересня закону, кожна фізична особа-підприємець 2-4 групи зобов'язана мати касовий апарат. За правопорушення щодо неправильно вибитого коду, виданого чека на малий бізнес будуть накладати шалено великі штрафи. Насправді цей проект проходить за скороченою процедурою розгляду, що дивно. До того ж, я хочу наголосити, що після ухвалення закону у другому читанні всі інтернет-магазини на ФОПах будуть змушені мати касові апарити. Вартість товарів буде дорожчою, багато підприємців закриються, адже вести касовий апарат не так просто. Він недешевий, потрібно купувати дорогу стрічку, потрібно вміти його обнулити. Тому це доволі серйозний удар для бізнесу", – пояснив Тарас Шкітер.Він запевнив, що в цьому напрямку треба рухатися однозначно, однак поки що це не на часі."Органи ДФС ще не змінені, а закони вже голосуються. І вони будуть відображатися на малих підприємцях. Мені не зрозуміло, як підприємці на Старому чи Варшавському ринку матимуть касові апарати. Я впевнений, що більшість із них закриється. Я думаю, вони не цього очікують. А для тих, хто знає життя в селі, відомо, що багато товарів там відпускаються в зошит: тобто люди приходять, беруть товари, одне одного всі знають. Потім людина отримує чи заробітну плату, чи пенсію, приходить і розраховується в магазині. Моя думка така: треба не поспішати і внести якісні зімни до другого читання, а краще – відкласти цей законопроєкт. Тому Громадянський Рух "СВІДОМІ" і я особисто запрошуємо вас, бізнесменів з Луцька, Волині, долучитися до напрацювань змін від нашого регіону. Які, сподіваюся, врахують, розглядаючи проєкт перед другим читанням в комітеті Верховної Ради", – зазначив Тарас Шкітер і закликав надсилати йому пропозиції.Також він просить тих, хто має альтернативну думку, ділитися своїми роздумами в коментарях.Нагадаємо, що 10 вересня народні депутати проголосували за пакет законів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі – для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік встановлюється перехідний період до 2021 року.Як пише AIN.ua, відповідно до змін у законодавстві, обмежень за розміром доходу більше не буде.З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРРО – ці правила, як і раніше, будуть стосуватися суб'єктів господарювання в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які розраховуються в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг).Ці правила не будуть стосуватися:- ФОПів на єдиному податку 1 групи;- суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо;- суб'єктів господарювання, чия діяльність не підпадає під Класифікатор ДФС (переважно, це виробники).суб'єктів господарювання, чия діяльність підпадає під дії винятків, передбачених ст. 9.- Наразі касові апарти мусять використовувати ФОПи на єдиному податку 2-4 груп у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з доходом - більше 1 мільйона гривень на рік.

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