Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ





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Автомобіль Chevrolet Epica головного лікаря Ковельського МТМО Олега Самчука рухався від центральної районної лікарні вулицею Чубинського і на перехресті з вулицею Вербицького потрапив у ДТП з білим мікроавтобусом.



Водій буса їхав зі сторони локомотивного депо в центр міста і через гілляки дерев не бачив попереджувальний знак про те, що він перебуває на другорядній дорозі.



На щастя, ніхто з людей не постраждав.



Як стверджують правоохоронці, за кермом перебував водій головного лікаря, а самого Олега Самчука в салоні, нібито, не було. Машина їхала в сторону приватного будинка Олега Олеговича, який знаходиться на вулиці Чубинського у якійсь сотні метрів від місця автопригоди.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Службова машина керівника Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання потрапила в ДТП.Про це повідомляє Район. Ковель. Автомобіль Chevrolet Epica головного лікаря Ковельського МТМОрухався від центральної районної лікарні вулицею Чубинського і на перехресті з вулицею Вербицького потрапив у ДТП з білим мікроавтобусом.Водій буса їхав зі сторони локомотивного депо в центр міста і через гілляки дерев не бачив попереджувальний знак про те, що він перебуває на другорядній дорозі.На щастя, ніхто з людей не постраждав.Як стверджують правоохоронці, за кермом перебував водій головного лікаря, а самого Олега Самчука в салоні, нібито, не було. Машина їхала в сторону приватного будинка Олега Олеговича, який знаходиться на вулиці Чубинського у якійсь сотні метрів від місця автопригоди.

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