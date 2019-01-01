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Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ

Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ
Службова машина керівника Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання потрапила в ДТП.

Про це повідомляє Район. Ковель.

Автомобіль Chevrolet Epica головного лікаря Ковельського МТМО Олега Самчука рухався від центральної районної лікарні вулицею Чубинського і на перехресті з вулицею Вербицького потрапив у ДТП з білим мікроавтобусом.

Водій буса їхав зі сторони локомотивного депо в центр міста і через гілляки дерев не бачив попереджувальний знак про те, що він перебуває на другорядній дорозі.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Як стверджують правоохоронці, за кермом перебував водій головного лікаря, а самого Олега Самчука в салоні, нібито, не було. Машина їхала в сторону приватного будинка Олега Олеговича, який знаходиться на вулиці Чубинського у якійсь сотні метрів від місця автопригоди.

Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ
Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ
Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ
Автомобіль головного лікаря ковельської лікарні потрапив у ДТП, – ЗМІ






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Теги: Службова машина, головний лікар, Ковельське МТМО
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