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На Волині на деяких автозаправках «Укр-Петроль» завищують ціни на бензин

На Волині на деяких автозаправках «Укр-Петроль» завищують ціни на бензин
На Волині антимонопольники виявили, що автозаправках «Укр-Петроль» в межах селища Локачі і довколишньої 10-кілометрової території – вищі ціни на пальне, ніж на інших їхніх АЗС в області.

Зазначають, що такі дії щодо встановлення та застосування впродовж січня-квітня 2019 року завищеного рівня цін на бензин та дизельне паливо, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, - пише пресслужба Антимонопольного комітету.

Відтак, у разі доведення порушення законодавства на ТзОВ «Укр-Петроль» накладуть штрафні санкції.



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Теги: заправки, Укр-Петроль
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