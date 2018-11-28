На Волині на деяких автозаправках «Укр-Петроль» завищують ціни на бензин

На Волині антимонопольники виявили, що автозаправках «Укр-Петроль» в межах селища Локачі і довколишньої 10-кілометрової території – вищі ціни на пальне, ніж на інших їхніх АЗС в області.Зазначають, що такі дії щодо встановлення та застосування впродовж січня-квітня 2019 року завищеного рівня цін на бензин та дизельне паливо, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, - пише пресслужба Антимонопольного комітету.Відтак, у разі доведення порушення законодавства на ТзОВ «Укр-Петроль» накладуть штрафні санкції.