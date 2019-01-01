Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 вересня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 447
м.Горохів 09:00-17:00 Церква Різдва Христового
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРП
ФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоск
ФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінет
м. Горохів:
вул. Котляревського,
вул. Сущева,
вул. Княгині Ольги,
вул. Рощини
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв Л-2 від КТП-201 10:00 – 16:00 с.Колона вул.Незалежності, Роздольна
2 КТП-148 10:00 – 16:00 с.Гряди вул.Інтернаціональна 1-14, Л.Українки 1-2, Франка 1-6, Гагаріна 1, 2, 2а
3 ПЛ-10кв Л-55-03 09:30 – 16:00 с.Морозовичі вул.Прикордонна, Шевченка, Шкільна, Колгоспна, Учительська, Хутірська, с.Шахтарське, с. Бужанка вул.Корзенюка, Перемоги
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10кВ Л 40-05 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Селищна рада смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
дім молитви Селищна рада смт.Олика
КТП-246 с. Жорнище
КТП-248 с. Носовичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-280 с. Миловиця
Ківерцівська райспоживспілка
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
КТП-296 с. Жорнище
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
КТП-318 с. Носовичі
КТП-329 с.Чимерин
СФГ "Граніт"
ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна
КТП-337 с. Чемерин
ТзОВ "УКРТАУЕР"
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище
вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі
вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна
вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
Ковельський район
Інформацію не надано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-266 09:00 – 17:00 С/р с. Одеради (с. Сьомаки: ФАП, церква, артсвердловина) с. Сьомаки вул. Набережна, Молодіжна, Центральна
2. КТП-438 09:00 – 17:00 С/р с. Чаруків (дитсадок, артсвердловина №1, амбулаторія) с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-317 09:00 – 16:00 РВНО м.Любомль, Школа с.Масловець, ТМО Любомльського і Шацького районів, Медичний пункт с. Масловець, Головнянське споживче товариство, Магазин с.Масловець, Відділ культури, Бібліотека с.Масловець с.Масловець вул..Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 Т-2 ТП-95 09:00-16:00 Південний водозабір м.Нововолинськ
2 Т-1 КТП-256 09:00-16:00 с.Шахтарське
вул.Тиха
3 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-103 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 9-25
вул.Космонавтів, 7-15, 8-16
вул.І.Івасюка, 18-32, 17-21
вул.Молодіжна, 1-4
вул.Комарова, 26, 28, 47
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
1 КТП-169 Л-1 10:00 – 16:00 с.Дубечно вул.Підварська.Костючика
2 КТП-1 12:00 – 15:00 Аптека.Статистика.Магазини Ст.Вижва. вул.Грушевського.Молодіжна.Незалежності. Ковельська
3 КТП-52 12:00 – 15:00 Котельня ліцею Ст. Вижва вул.Б.Хмельницького.Об"їздна
4 ЗТП-4 12:00 – 15:00 Ст.Вижва Фабрика "Вижівка" Ст.Вижва вул Володимирівська
5 КТП-178 12:00 – 15:00
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-90 10:00-15:30 Школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С. – магазин, Миляновичівська с/р- клуб с.Тупали
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-291Л-1 11:00-15:00 с.Селець
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Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 447
м.Горохів 09:00-17:00 Церква Різдва Христового
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРП
ФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоск
ФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінет
м. Горохів:
вул. Котляревського,
вул. Сущева,
вул. Княгині Ольги,
вул. Рощини
вул.Паркова
Іваничівський район
1 ПЛ-04кв Л-2 від КТП-201 10:00 – 16:00 с.Колона вул.Незалежності, Роздольна
2 КТП-148 10:00 – 16:00 с.Гряди вул.Інтернаціональна 1-14, Л.Українки 1-2, Франка 1-6, Гагаріна 1, 2, 2а
3 ПЛ-10кв Л-55-03 09:30 – 16:00 с.Морозовичі вул.Прикордонна, Шевченка, Шкільна, Колгоспна, Учительська, Хутірська, с.Шахтарське, с. Бужанка вул.Корзенюка, Перемоги
Камінь-Каширський район
Інформацію не надано.
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-144
8:30-17:00
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна
ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2 ПЛ-10кВ Л 40-05 9:00-16:00
ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
ПрАТ "Київстар "
КТП-195 с. Жорнище
Церква ХВЄ-п"ятидесятників
КТП-198 смт.Олика
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Селищна рада смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
дім молитви Селищна рада смт.Олика
КТП-246 с. Жорнище
КТП-248 с. Носовичі
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КТП-249 с.Носовичі
Держ.с/госп. п-во `Олицьке`
КТП-280 с. Миловиця
Ківерцівська райспоживспілка
ФОП Мельников Юрій Павлович
ФОП Карпович Людмила Михайлівна
КТП-296 с. Жорнище
ТзОВ "Жорнищенське"
ФОП Козак Василь Миколайович
КТП-318 с. Носовичі
КТП-329 с.Чимерин
СФГ "Граніт"
ПП "Резон Сервіс"
КТП-336 с. Чемерин
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
Відділ освіти Ківерцівської РДА
ФОП Гецко Тетяна Миколаївна
КТП-337 с. Чемерин
ТзОВ "УКРТАУЕР"
КТП-342 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
КТП-343 с. Жорнище
ПАТ "Укртелеком"
Олицьке споживче товариство
Свято-Дмитрівська громада УПЦ КП
Сільська рада с. Жорнище
ФОП Булакевич Микола Дмитрович
ФОП Шнит Інна Володимирівна
КТП-432 смт.Олика
ТзОВ "Волинська універсальна компанія"
Селищна рада смт.Олика
ЗТП-447
ТзОВ "Жорнищенське"
Сільська рада с. Жорнище
Відділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05
КТП-124 смт.Олика
КТП-195 с. Жорнище
вул. Куницького
вул. Нова, Молодіжна
КТП-198 смт.Олика
КТП-245 с. Жорнище
вул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.Українки
КТП-246 с. Жорнище вул. Центральна
вул. Шевченка
КТП-248 с. Носовичі
вул. Шевченка
КТП-249 с.Носовичі
КТП-280 с. Миловиця
вул. Хліборобська вул. Котляревського вул. Польова
КТП-296 с. Жорнище
КТП-318 с. Носовичі
вул. Польова,
КТП-329 с.Чимерин
КТП-336 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагаріна
вул. 17 вересня
КТП-337 с. Чемерин
вул. Гагаріна вул. Садова
КТП-342 с. Жорнище
вул. Польова
вул. Шевченка
КТП-343 с. Жорнище
вул. Центральна
КТП-432 смт.Олика
ЗТП-447
Ковельський район
Інформацію не надано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-266 09:00 – 17:00 С/р с. Одеради (с. Сьомаки: ФАП, церква, артсвердловина) с. Сьомаки вул. Набережна, Молодіжна, Центральна
2. КТП-438 09:00 – 17:00 С/р с. Чаруків (дитсадок, артсвердловина №1, амбулаторія) с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-317 09:00 – 16:00 РВНО м.Любомль, Школа с.Масловець, ТМО Любомльського і Шацького районів, Медичний пункт с. Масловець, Головнянське споживче товариство, Магазин с.Масловець, Відділ культури, Бібліотека с.Масловець с.Масловець вул..Шкільна, Лозова, Слави, Спортивна
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1 Т-2 ТП-95 09:00-16:00 Південний водозабір м.Нововолинськ
2 Т-1 КТП-256 09:00-16:00 с.Шахтарське
вул.Тиха
3 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-103 09:00-16:00 м.Нововолинськ
вул.Львівська, 9-25
вул.Космонавтів, 7-15, 8-16
вул.І.Івасюка, 18-32, 17-21
вул.Молодіжна, 1-4
вул.Комарова, 26, 28, 47
Ратнівський район
Інформацію не надано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-72
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,8
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.
10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.
11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе
13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,
14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець с.Ужова
с.Залісці
с.Кременець
15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичі
с.Вишеньки
с.Носачевичі
с.Вишеньки
16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі с.Олешковичі
с.Єлизаветин
с.Носачевичі
Старовижівський район
1 КТП-169 Л-1 10:00 – 16:00 с.Дубечно вул.Підварська.Костючика
2 КТП-1 12:00 – 15:00 Аптека.Статистика.Магазини Ст.Вижва. вул.Грушевського.Молодіжна.Незалежності. Ковельська
3 КТП-52 12:00 – 15:00 Котельня ліцею Ст. Вижва вул.Б.Хмельницького.Об"їздна
4 ЗТП-4 12:00 – 15:00 Ст.Вижва Фабрика "Вижівка" Ст.Вижва вул Володимирівська
5 КТП-178 12:00 – 15:00
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-90 10:00-15:30 Школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С. – магазин, Миляновичівська с/р- клуб с.Тупали
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-291Л-1 11:00-15:00 с.Селець
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