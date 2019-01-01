Де на Волині та у Луцьку не буде світла 13 вересня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 вересня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 447м.Горохів 09:00-17:00 Церква Різдва ХристовогоПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-ГРПФОП Данилюк П.С.-Торговий кіоскФОП Янюк І.В.-Стоматологічний кабінетм. Горохів:вул. Котляревського,вул. Сущева,вул. Княгині Ольги,вул. Рощинивул.Паркова1 ПЛ-04кв Л-2 від КТП-201 10:00 – 16:00 с.Колона вул.Незалежності, Роздольна2 КТП-148 10:00 – 16:00 с.Гряди вул.Інтернаціональна 1-14, Л.Українки 1-2, Франка 1-6, Гагаріна 1, 2, 2а3 ПЛ-10кв Л-55-03 09:30 – 16:00 с.Морозовичі вул.Прикордонна, Шевченка, Шкільна, Колгоспна, Учительська, Хутірська, с.Шахтарське, с. Бужанка вул.Корзенюка, ПеремогиІнформацію не надано.1 ПЛ-0,4кВ КТП-1448:30-17:00ПЛ-0,4кВ КТП-144 м.КіверціФОП Скарвінко Віра ЮліанівнаПЛ-0,4кВ КТП-144 м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272 ПЛ-10кВ Л 40-05 9:00-16:00ПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"ПрАТ "Київстар "КТП-195 с. ЖорнищеЦерква ХВЄ-п"ятидесятниківКТП-198 смт.ОликаПрАТ "МТС УКРАЇНА"Селищна рада смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищедім молитви Селищна рада смт.ОликаКТП-246 с. ЖорнищеКТП-248 с. НосовичіКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Відділ освіти Ківерцівської РДАКТП-249 с.НосовичіДерж.с/госп. п-во `Олицьке`КТП-280 с. МиловицяКіверцівська райспоживспілкаФОП Мельников Юрій ПавловичФОП Карпович Людмила МихайлівнаКТП-296 с. ЖорнищеТзОВ "Жорнищенське"ФОП Козак Василь МиколайовичКТП-318 с. НосовичіКТП-329 с.ЧимеринСФГ "Граніт"ПП "Резон Сервіс"КТП-336 с. ЧемеринФОП Булакевич Микола ДмитровичВідділ освіти Ківерцівської РДАФОП Гецко Тетяна МиколаївнаКТП-337 с. ЧемеринТзОВ "УКРТАУЕР"КТП-342 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"КТП-343 с. ЖорнищеПАТ "Укртелеком"Олицьке споживче товариствоСвято-Дмитрівська громада УПЦ КПСільська рада с. ЖорнищеФОП Булакевич Микола ДмитровичФОП Шнит Інна ВолодимирівнаКТП-432 смт.ОликаТзОВ "Волинська універсальна компанія"Селищна рада смт.ОликаЗТП-447ТзОВ "Жорнищенське"Сільська рада с. ЖорнищеВідділ освіти Ківерцівської РДА ПЛ-10кВ Л 40-05КТП-124 смт.ОликаКТП-195 с. Жорнищевул. Куницькоговул. Нова, МолодіжнаКТП-198 смт.ОликаКТП-245 с. Жорнищевул. Миру вул. Богацького, вул. І.Франка вул. Л.УкраїнкиКТП-246 с. Жорнище вул. Центральнавул. ШевченкаКТП-248 с. Носовичівул. ШевченкаКТП-249 с.НосовичіКТП-280 с. Миловицявул. Хліборобська вул. Котляревського вул. ПольоваКТП-296 с. ЖорнищеКТП-318 с. Носовичівул. Польова,КТП-329 с.ЧимеринКТП-336 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. Жовтнева вул. Набережна вул. Гагарінавул. 17 вересняКТП-337 с. Чемеринвул. Гагаріна вул. СадоваКТП-342 с. Жорнищевул. Польовавул. ШевченкаКТП-343 с. Жорнищевул. ЦентральнаКТП-432 смт.ОликаЗТП-447Інформацію не надано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.КТП-266 09:00 – 17:00 С/р с. Одеради (с. Сьомаки: ФАП, церква, артсвердловина) с. Сьомаки вул. Набережна, Молодіжна, Центральна2. КТП-438 09:00 – 17:00 С/р с. Чаруків (дитсадок, артсвердловина №1, амбулаторія) с. Чаруків вул. Шкільна, Молодіжна1 КТП-317 09:00 – 16:00 РВНО м.Любомль, Школа с.Масловець, ТМО Любомльського і Шацького районів, Медичний пункт с. Масловець, Головнянське споживче товариство, Магазин с.Масловець, Відділ культури, Бібліотека с.Масловець с.Масловець вул..Шкільна, Лозова, Слави, СпортивнаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 Т-2 ТП-95 09:00-16:00 Південний водозабір м.Нововолинськ2 Т-1 КТП-256 09:00-16:00 с.Шахтарськевул.Тиха3 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-103 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Львівська, 9-25вул.Космонавтів, 7-15, 8-16вул.І.Івасюка, 18-32, 17-21вул.Молодіжна, 1-4вул.Комарова, 26, 28, 47Інформацію не надано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-56 9:00-17:00 с.Берегове ППМ, корівник, артсвердловина, церква. с.Берегове, вул. Набережна,12-36,27-77.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-181 9:00-17:00 с.Доросині корівник. с.Доросині, вул Громуш.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-511 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Сонячна, Рожищенська,54-728 ПЛ-0,4 кВ КТП-263 9:00-17:00 с.Ворончин овочесховище. с.Ворончин, вул.Шевченка,4,6,89 ПЛ-0,4 кВ КТП-164 9:00-17:00 с.Щурин ГРП, бригади. с.Щурин, вул.Перемоги.10 ПЛ-0,4 кВ КТП-117 9:00-17:00 с.Уляники школа, шкільна майстерня, котельня, дитсадок, молитовний будинок. с.Уляники, вул.Лісова.11 ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська12 ПЛ-10 кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин , с.Квітневе с.Щурин , с.Квітневе13 ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 м.Рожище деревообробні цехи, виробничі бази, столярні цехи, ветлабораторія, контора, майстерні, школа №1, ГРП, молитовний будинок, виробнича база, магазин №2, стадіон, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище вул.Гагаріна, 1Травня,9-31, Кармелюка,3-11, Хмельницького,3-12, Курбаса, Польова, Виговського, Толстого, Шведа, Гранична, 1-28,28-83,Трудова,14 ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 с.Ужовас.Залісціс.Кременець с.Ужовас.Залісціс.Кременець15 ПЛ-10кВ Л69-01 9:00-17:00 с.Носачевичіс.Вишенькис.Носачевичіс.Вишеньки16 ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі с.Олешковичіс.Єлизаветинс.Носачевичі1 КТП-169 Л-1 10:00 – 16:00 с.Дубечно вул.Підварська.Костючика2 КТП-1 12:00 – 15:00 Аптека.Статистика.Магазини Ст.Вижва. вул.Грушевського.Молодіжна.Незалежності. Ковельська3 КТП-52 12:00 – 15:00 Котельня ліцею Ст. Вижва вул.Б.Хмельницького.Об"їздна4 ЗТП-4 12:00 – 15:00 Ст.Вижва Фабрика "Вижівка" Ст.Вижва вул Володимирівська5 КТП-178 12:00 – 15:001 ПЛ-0,4 кВКТП-90 10:00-15:30 Школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С. – магазин, Миляновичівська с/р- клуб с.Тупали2 ПЛ-0,4 кВКТП-291Л-1 11:00-15:00 с.Селець