Бізнесмен, затятий рибалка та винахідливий кухар: волинянин поділився секретом успіху. ФОТО

Олександр Тищук з Камінь-Каширського району займається успішним бізнесом, рибалкою та є винахідливим кухарем.



Він власноруч заготовляє грушеву сушку у великій кількості, консервує безліч видів тушкованої продукції, вирощує овочі, ловить рибу неймовірної ваги, смачно готує її та збирає Іван-чай на зиму, - повідомляє



Крім цього, чоловік є неперевершеним майстром заготівлі фруктів, зокрема, їх сушіння.



"Цьогоріч я насушив 150 літрів різноманітних сортів грушок. І це не межа, наступного року планую висушити утричі більше. Упродовж минулого року ми з дружиною заготовили близько трьохсот банок тушкованих саме рибних консервів, запасали мед, фруктові настоянки, компоти. Оскільки маю особливу любов до грушок, я зчепив у лісах камінь-каширщини близько п’ятдесяти видів дерев", - розповів волинян.



Усі ці дари він з дружиною заготовляє у власному заміському будинку. Влітку вони збирали лікарські трави для лікувальних чаїв, які зігріватимуть холодної зими.



Щороку перед Різдвом Христовим спаковує "їстівні" подарунки у ящики та відправляє друзям до святкового столу. Це неабияк тішить Олександра самого, бо певен, що його близькі оцінять натуральну продукцію.



Також волинянин займається риболовлею. Він підкреслює, що це особлива тема у його житті.



"О! Про це можна говорити не вгаваючи. Минулої зими я спіймав щуку вагою майже десять кілограмів. Ми її зафарширували, а згодом дегустували усім дружнім колективом на роботі. Чи не найбільше задоволення мені приносить готування риби за різноманітними рецептами, які вишукую в інтернеті. Крім того, можу поділитися своїм найулюбленішим способом приготування страви — линка, смаженого у кукурудзяному борошні.



Загалом за будь-яких обставин шукаю можливості порибалити, бо вважаю це найкращим видом відпочинку та неоціненним для психологічного здоров’я. Адже, коли проводиш час серед мальовничої природи, біля наших місцевих колоритних озер, серце радіє та зупиняється час", - зауважив чоловік.



Олександре Адамовичу розповів, з чого він починав бізнес, які виникали труднощі, і як їх він вирішував.



"Наприкінці вісімдесятих років минулого століття було популярним відвідувати країни Балканського півострова. Я їздив туди з батьками, відтак мав можливість спостерігати, як люди заробляють гроші. Придбати товар дешевше і продати його з націнкою — це була нова практика в радянському суспільстві, яку раніше називали спекуляцією. Я вирішив спробувати. Привезені з тодішньої Югославії жувальні гумки примудрявся реалізовувати ще у школі", - зауважив Олександр.



Чоловік також є один із зачинателів телефонного бізнесу у місті.



"Ще у шкільні роки, відвідуючи гурток радіотехніки, я мріяв придбати собі, як щойно розбагатію, телевізор з пультом управління, а також радіотелефон. На другому курсі інституту купив омріяні пристрої. Через три роки по тому мені вдалося справити собі цілу радіостанцію, яку успішно розмістив у автомобілі. Її вартість, пригадую, становила близько двох тисяч доларів. Того часу це була незбагненна сума", - розповів волинянин.



Насамкінець, Олександр поділився секретом успішного бізнесу.



"За будь-яких умов треба залишатися людиною. Якщо тобі вдалося заробити певний капітал — поділися з ближнім, біднішим, з тим, хто дійсно має гостру потребу. Це, на мій погляд, є запорука успішності та гармонійний баланс в природі. Ось така моя мудрість", - резюмував чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Камінь-Каширського району займається успішним бізнесом, рибалкою та є винахідливим кухарем.Він власноруч заготовляє грушеву сушку у великій кількості, консервує безліч видів тушкованої продукції, вирощує овочі, ловить рибу неймовірної ваги, смачно готує її та збирає Іван-чай на зиму, - повідомляє Полісся. Крім цього, чоловік є неперевершеним майстром заготівлі фруктів, зокрема, їх сушіння."Цьогоріч я насушив 150 літрів різноманітних сортів грушок. І це не межа, наступного року планую висушити утричі більше. Упродовж минулого року ми з дружиною заготовили близько трьохсот банок тушкованих саме рибних консервів, запасали мед, фруктові настоянки, компоти. Оскільки маю особливу любов до грушок, я зчепив у лісах камінь-каширщини близько п’ятдесяти видів дерев", - розповів волинян.Усі ці дари він з дружиною заготовляє у власному заміському будинку. Влітку вони збирали лікарські трави для лікувальних чаїв, які зігріватимуть холодної зими.Щороку перед Різдвом Христовим спаковує "їстівні" подарунки у ящики та відправляє друзям до святкового столу. Це неабияк тішить Олександра самого, бо певен, що його близькі оцінять натуральну продукцію.Також волинянин займається риболовлею. Він підкреслює, що це особлива тема у його житті."О! Про це можна говорити не вгаваючи. Минулої зими я спіймав щуку вагою майже десять кілограмів. Ми її зафарширували, а згодом дегустували усім дружнім колективом на роботі. Чи не найбільше задоволення мені приносить готування риби за різноманітними рецептами, які вишукую в інтернеті. Крім того, можу поділитися своїм найулюбленішим способом приготування страви — линка, смаженого у кукурудзяному борошні.Загалом за будь-яких обставин шукаю можливості порибалити, бо вважаю це найкращим видом відпочинку та неоціненним для психологічного здоров’я. Адже, коли проводиш час серед мальовничої природи, біля наших місцевих колоритних озер, серце радіє та зупиняється час", - зауважив чоловік.Олександре Адамовичу розповів, з чого він починав бізнес, які виникали труднощі, і як їх він вирішував."Наприкінці вісімдесятих років минулого століття було популярним відвідувати країни Балканського півострова. Я їздив туди з батьками, відтак мав можливість спостерігати, як люди заробляють гроші. Придбати товар дешевше і продати його з націнкою — це була нова практика в радянському суспільстві, яку раніше називали спекуляцією. Я вирішив спробувати. Привезені з тодішньої Югославії жувальні гумки примудрявся реалізовувати ще у школі", - зауважив Олександр.Чоловік також є один із зачинателів телефонного бізнесу у місті."Ще у шкільні роки, відвідуючи гурток радіотехніки, я мріяв придбати собі, як щойно розбагатію, телевізор з пультом управління, а також радіотелефон. На другому курсі інституту купив омріяні пристрої. Через три роки по тому мені вдалося справити собі цілу радіостанцію, яку успішно розмістив у автомобілі. Її вартість, пригадую, становила близько двох тисяч доларів. Того часу це була незбагненна сума", - розповів волинянин.Насамкінець, Олександр поділився секретом успішного бізнесу."За будь-яких умов треба залишатися людиною. Якщо тобі вдалося заробити певний капітал — поділися з ближнім, біднішим, з тим, хто дійсно має гостру потребу. Це, на мій погляд, є запорука успішності та гармонійний баланс в природі. Ось така моя мудрість", - резюмував чоловік.

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