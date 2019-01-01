Лікувальна творчість: волинянин із вродженим ДЦП створює оригамі

В’ячеслав Костюкевич вже кілька років перебуває у центрі для одиноких людей у Старому Чорторийську на Волині. Тут він знайшов оригінальне хобі - оригамі.



Про це йдеться в сюжеті



У чоловіка - вроджений ДЦП. У центрі за ним доглядають медсестри, разом з іншими пацієнтами він обговорює буденні справи, дивиться телевізор та, віднедавна, створює оригамі.



Саме В’ячеслав першим розпочав займатись такою творчістю в центрі. Хоч у чоловіка є проблеми з моторикою рук, у доробку – вже більше десятка виробів. Й вони не прості в виконані. Чоловік розпочав виготовляти лебедів, а нині йому під силу виконати будь-який ескіз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. вже кілька років перебуває у центрі для одиноких людей у Старому Чорторийську на Волині. Тут він знайшов оригінальне хобі - оригамі.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу У чоловіка - вроджений ДЦП. У центрі за ним доглядають медсестри, разом з іншими пацієнтами він обговорює буденні справи, дивиться телевізор та, віднедавна, створює оригамі.Саме В’ячеслав першим розпочав займатись такою творчістю в центрі. Хоч у чоловіка є проблеми з моторикою рук, у доробку – вже більше десятка виробів. Й вони не прості в виконані. Чоловік розпочав виготовляти лебедів, а нині йому під силу виконати будь-який ескіз.

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