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Лікувальна творчість: волинянин із вродженим ДЦП створює оригамі

Лікувальна творчість: волинянин із вродженим ДЦП створює оригамі
В’ячеслав Костюкевич вже кілька років перебуває у центрі для одиноких людей у Старому Чорторийську на Волині. Тут він знайшов оригінальне хобі - оригамі.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

У чоловіка - вроджений ДЦП. У центрі за ним доглядають медсестри, разом з іншими пацієнтами він обговорює буденні справи, дивиться телевізор та, віднедавна, створює оригамі.

Саме В’ячеслав першим розпочав займатись такою творчістю в центрі. Хоч у чоловіка є проблеми з моторикою рук, у доробку – вже більше десятка виробів. Й вони не прості в виконані. Чоловік розпочав виготовляти лебедів, а нині йому під силу виконати будь-який ескіз.


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Теги: творчість, оригамі, Волинь
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