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У селі на Волині через коротке замикання електромережі згоріла будівля

У селі на Волині через коротке замикання електромережі згоріла будівля
У селі Брониця Камінь-Каширського району горіла цегляна господарська споруда.

Інцидент стався 11 вересня о 16:20. Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

На місці події працювали вогнеборці 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевих пожежних охорон села Пнівне та Брониця.

Спільними зусиллями пожежу ліквідували вже через півтори години після повідомлення. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
У селі на Волині через коротке замикання електромережі згоріла будівля
У селі на Волині через коротке замикання електромережі згоріла будівля

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Теги: пожежа, Волинь
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