У селі на Волині через коротке замикання електромережі згоріла будівля
Сьогодні, 15:45
У селі Брониця Камінь-Каширського району горіла цегляна господарська споруда.
Інцидент стався 11 вересня о 16:20. Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали вогнеборці 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевих пожежних охорон села Пнівне та Брониця.
Спільними зусиллями пожежу ліквідували вже через півтори години після повідомлення. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Інцидент стався 11 вересня о 16:20. Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місці події працювали вогнеборці 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевих пожежних охорон села Пнівне та Брониця.
Спільними зусиллями пожежу ліквідували вже через півтори години після повідомлення. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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