У селі на Волині через коротке замикання електромережі згоріла будівля





Інцидент стався 11 вересня о 16:20. Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



На місці події працювали вогнеборці 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевих пожежних охорон села Пнівне та Брониця.



Спільними зусиллями пожежу ліквідували вже через півтори години після повідомлення. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Брониця Камінь-Каширського району горіла цегляна господарська споруда.Інцидент стався 11 вересня о 16:20. Про це пише Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.На місці події працювали вогнеборці 8-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського та місцевих пожежних охорон села Пнівне та Брониця.Спільними зусиллями пожежу ліквідували вже через півтори години після повідомлення. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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