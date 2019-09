У Нововолинську тариф на воду збільшиться майже вдвічі

Підприємство «Нововолинськводоканал» змінює тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення у 2020 році.Про це повідомили на сайті підприємства.Формування тарифів здійснюється відповідно до річних планів діяльності підприємства, економічно обґрунтованих планованих витрат, техніко-економічних розрахунків, розрахунків з урахуванням ставок податків і зборів, цін на матеріальні ресурси та послуги у планованому періоді, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019р. No291 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року No 869» та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України No 239 від 12.09.2018р. «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення».Діючі тарифи для всіх категорій споживачів встановлені шляхом коригування підприємству «Нововолинськводоканал» рішенням виконавчого комітету Нововолинської міської ради No 86 від 21 березня 2019 року і застосовуються з 5 квітня 2019 року наступні:- централізоване водопостачання – 8,96 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;- централізоване водопостачання – 8,96 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;З часу встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення очікується зростання складових витрат вартості послуг, а саме: на оплату електричної енергії, придбання реагентів та паливно-мастильних матеріалів, оплату праці та збільшенням видатків на сплату податків, зборів та інших витрат, передбачених Порядком формування тарифів.Крім того, у 2020 році підприємство «Нововолинськводоканал» розпочинає сплату відсотків за користування кредитом та основної суми субкредиту в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Розвиток міської інфраструктури-2», очікувана сума до сплати у 2020 році становить 22,8 млн. грн., що збільшує тариф на 45,3%.Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.Таким чином, зростання тарифу відбулося за рахунок таких основних складових тарифу:- витрат на оплату праці на 33% у зв’язку із зростання прожиткового мінімуму з 1 грудня 2019 року 2102 грн та застосуванням коефіцієнту 1,6 до нього;- амортизаційних відрахувань;- фінансових витрат та на сплату основної суми кредиту;- зменшення обсягів реалізації на 5,7%.Згідно поданих розрахунків прогнозовані тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2020 рік зростуть на 96 % або 18,77 грн., вартість метра кубічного води та стоків разом – 38,28 грн. з ПДВ в т. ч.- централізоване водопостачання – 20,34 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;- централізоване водовідведення – 17,94 грн. за 1 м. куб. з ПДВ;Пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення приймаються протягом 14 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення за адресою: м.Нововолинськ, пр. Перемоги, 20 або на електронну адресу: [email protected] (із зазначенням в темі листа «зауваження і пропозиції до тарифів»).