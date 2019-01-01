Як вберегтися від міжсезонних хвороб: поради луцької лікарки





Про це пише



Сімейний лікар Оксана Змій, саме оглядає пацієнтку та виписує лікарняне. З початком осені жінка раптом захворіла. І на це насправді, каже медик, причин може бути декілька.



«Людина ще психологічно не готова до того, що має бути холодно. Можливо, не тепло зранку одягнулася. Ранки, погодьтеся, є достатньо холодні. Якщо мова йде про захворювання серцево-судинної системи – гіпертонічну хворобу, дистонію, то на них впливає світловий день, і це науково доведено», – розповіла лікарка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Оксана Змій.



До прикладу, при переході із зими на весну, люди отримують своєрідний стрес, також бракує вітамінів.



«На весну ми радимо навіть робити вітамінопрофілактику. Не кожному, але при певних станах людини ми радимо попити ті чи інші вітаміни. Можливо, вони трошки вбережуть від інфекцій», – каже лікарка.



У весняно-літній період переважають хвороби шлунково-кишкового тракту. Адже ранні овочі та фрукти не завше корисні, каже медик.



Специфіка літньо-осіннього міжсезоння дещо інша. Люди, в тому числі і діти, частіше починають хворіти на застудні недуги.



Щоб цьому запобігти, серед основного лікарі радять дотримуватись правил гігієни, не забувати про здорове і збалансоване харчування та бувати більше на свіжому повітрі. Та якщо ж все таки не вбереглися, то головне – не затягувати з лікуванням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В літньо-осінній період можуть у людей з’являються сезонні недуги та загострюються різні хронічні захворювання. Як цього уникнути – розповіла медик.Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфери-ТВ.Сімейний лікар, саме оглядає пацієнтку та виписує лікарняне. З початком осені жінка раптом захворіла. І на це насправді, каже медик, причин може бути декілька.«Людина ще психологічно не готова до того, що має бути холодно. Можливо, не тепло зранку одягнулася. Ранки, погодьтеся, є достатньо холодні. Якщо мова йде про захворювання серцево-судинної системи – гіпертонічну хворобу, дистонію, то на них впливає світловий день, і це науково доведено», – розповіла лікарка амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 Оксана Змій.До прикладу, при переході із зими на весну, люди отримують своєрідний стрес, також бракує вітамінів.«На весну ми радимо навіть робити вітамінопрофілактику. Не кожному, але при певних станах людини ми радимо попити ті чи інші вітаміни. Можливо, вони трошки вбережуть від інфекцій», – каже лікарка.У весняно-літній період переважають хвороби шлунково-кишкового тракту. Адже ранні овочі та фрукти не завше корисні, каже медик.Специфіка літньо-осіннього міжсезоння дещо інша. Люди, в тому числі і діти, частіше починають хворіти на застудні недуги.Щоб цьому запобігти, серед основного лікарі радять дотримуватись правил гігієни, не забувати про здорове і збалансоване харчування та бувати більше на свіжому повітрі. Та якщо ж все таки не вбереглися, то головне – не затягувати з лікуванням.

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