Без світла, води і в напівзруйнованих стінах: як волиняни живуть у гуртожитку-розвалюсі. ВІДЕО





Ця будівля схожа на декорації із фільмів жахів: стіни та стеля осипаються, підлога прогнила, вікна забиті фанерою, - йдеться у сюжеті прогроми



У гуртожитку більшість квартир – занедбані. Наприклад, в одній з них приписано 50 людей. Активісти кажуть, - довідалися про будинок-рукавичку випадково.



"Там багато різних прізвищ, тому що їм приносили запрошення на вибори. Власне чого ми і побачили цю ситуацію", - говорить громадський активіст Максим Клим'юк.



У кімнаті без світла та води живе й сім'я чоловіка Миколи. Чоловік розповідає, це помешканння сім років тому отримала його дружина, як сирота.



"Для дитини кип'ятимо чайника, то нам сусідка Аліна во запарює і приносить малому водичку гарячу, щоб було йому на цілий день", - каже чоловік.



"В міську раду зверталася, в ЖЕК зверталася, щоб мені хоч якусь допомогу надали. Вони все махають рукой, я двадцять заяв писала. Не на одну заяву мені відповіді - нічого", - мешканка гуртожитку Ліна Голембієвська.



Мешканці гуртожитку розповідають, до 1 січня цього року їхній будинок належав міськраді. За утримання відповідав ЖЕК №1. Усі рахунки люди сплачували справно. Проте на початку року будівлю за рішенням міськради зняли з балансу ЖЕКу. Із новою компанією жителі угоди не уклали.



"Періодично вони якусь там частинку сплачували, але ця частина там покривала ліквідацію аварійних ситуацій і освітлення місць загального користування. Потім, що вони там перестали взагалі проводити оплату. Там була відключена електроенергія за несплату", - говорить Павло Коробейніков, заступник директор КП "управляюча житлова компанія".



"Такі будинки потребують не просто ремонту, а капітального ремонту. Це так зване тимчасове житло. Мешканцям пропонують або створити ОСББ або найти собі управлінця або укласти договір з існуючою управляючою компанією", - говорить Ярослав Матвійчук, перший заступник Володимир-Волинського міського голови.



Та чи допоможе мешканцям покращити умови життя хоча б один із запропонованих чиновниками варіантів питання відкрите.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському мешканці одного з гуртожитків живуть без світла, гарячої води та у напівзруйнованих стінах.Ця будівля схожа на декорації із фільмів жахів: стіни та стеля осипаються, підлога прогнила, вікна забиті фанерою, - йдеться у сюжеті прогроми Подробиці У гуртожитку більшість квартир – занедбані. Наприклад, в одній з них приписано 50 людей. Активісти кажуть, - довідалися про будинок-рукавичку випадково."Там багато різних прізвищ, тому що їм приносили запрошення на вибори. Власне чого ми і побачили цю ситуацію", - говорить громадський активістУ кімнаті без світла та води живе й сім'я чоловіка Миколи. Чоловік розповідає, це помешканння сім років тому отримала його дружина, як сирота."Для дитини кип'ятимо чайника, то нам сусідка Аліна во запарює і приносить малому водичку гарячу, щоб було йому на цілий день", - каже чоловік."В міську раду зверталася, в ЖЕК зверталася, щоб мені хоч якусь допомогу надали. Вони все махають рукой, я двадцять заяв писала. Не на одну заяву мені відповіді - нічого", - мешканка гуртожитку Ліна Голембієвська.Мешканці гуртожитку розповідають, до 1 січня цього року їхній будинок належав міськраді. За утримання відповідав ЖЕК №1. Усі рахунки люди сплачували справно. Проте на початку року будівлю за рішенням міськради зняли з балансу ЖЕКу. Із новою компанією жителі угоди не уклали."Періодично вони якусь там частинку сплачували, але ця частина там покривала ліквідацію аварійних ситуацій і освітлення місць загального користування. Потім, що вони там перестали взагалі проводити оплату. Там була відключена електроенергія за несплату", - говорить, заступник директор КП "управляюча житлова компанія"."Такі будинки потребують не просто ремонту, а капітального ремонту. Це так зване тимчасове житло. Мешканцям пропонують або створити ОСББ або найти собі управлінця або укласти договір з існуючою управляючою компанією", - говорить Ярослав Матвійчук, перший заступник Володимир-Волинського міського голови.Та чи допоможе мешканцям покращити умови життя хоча б один із запропонованих чиновниками варіантів питання відкрите.Деталі – у сюжеті:

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