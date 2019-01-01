На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями
Сьогодні, 16:56
На території Луківської ОТГ Турійського району викрили чоловіків, які займались браконьєрством.
Про це повідомили у пресслужбі Турійського відділення поліції.
Завдяки небайдужим громадянам та активістам селища, які взяли участь у проведенні профілактичного рейду, дільничний офіцер поліції Луківської ОТГ рядовий поліції Борис Авраменко та старший державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Андрій Неридько задокументували факт грубого порушення правил рибальства.
Троє осіб за допомогою заборонених знарядь лову - кловні, здійснювали вилов риби. Знаряддя вилову конфіскували.
На порушників складені адміністративні протоколи за ст. 85 ч.4 КУпАП, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.
Дільничний офіцер поліції висловлює подяку громадянам, які взяли участь у рейді.
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Про це повідомили у пресслужбі Турійського відділення поліції.
Завдяки небайдужим громадянам та активістам селища, які взяли участь у проведенні профілактичного рейду, дільничний офіцер поліції Луківської ОТГ рядовий поліції Борис Авраменко та старший державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів Андрій Неридько задокументували факт грубого порушення правил рибальства.
Троє осіб за допомогою заборонених знарядь лову - кловні, здійснювали вилов риби. Знаряддя вилову конфіскували.
На порушників складені адміністративні протоколи за ст. 85 ч.4 КУпАП, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.
Дільничний офіцер поліції висловлює подяку громадянам, які взяли участь у рейді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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