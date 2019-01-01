На Волині викрили чоловіків, які ловили рибу забороненими знаряддями

На території Луківської ОТГ Турійського району викрили чоловіків, які займались браконьєрством.Про це повідомили у пресслужбі Турійського відділення поліції.Завдяки небайдужим громадянам та активістам селища, які взяли участь у проведенні профілактичного рейду, дільничний офіцер поліції Луківської ОТГ рядовий поліціїта старший державний інспектор відділу охорони водних біоресурсівзадокументували факт грубого порушення правил рибальства.Троє осіб за допомогою заборонених знарядь лову - кловні, здійснювали вилов риби. Знаряддя вилову конфіскували.На порушників складені адміністративні протоколи за ст. 85 ч.4 КУпАП, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.Дільничний офіцер поліції висловлює подяку громадянам, які взяли участь у рейді.