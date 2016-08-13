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Розіграш призів, експериментальні страви: Lutsk Food Fest запрошує лучан на ювілей. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

Розіграш призів, експериментальні страви: Lutsk Food Fest запрошує лучан на ювілей. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
14-15 вересня у Луцькому замку пройде 10-й Lutsk Food Fest.

Організатори свята повідомили, що вони оновили програму, адже кількість учасників щодня доповнюється. Крім цього, аби гості дійства не заблукали, то дарують карту локацій.

"Якщо ви ще досі не визначилися з улюбленими гастро-точками, вагаєтесь «а чиї ж страви куштувати першими», наше Колесо Фортуни допоможе вам та вашим друзям справедливо обрати власний маршрут на фестивалі. Крутіть колесо!", - йдеться у повідомленні.

Під час двох днів фестивалю буде здійснюватися збір органічних відходів для жителів Луцького зоопарку. Тому на території фестивалю встановлять інсталяцію на підтримку Луцького Зоопарку "ZooFoodFest". Цьогоріч організатори почали розширювати соціальний вектор проекту.

Фестиваль приготував відвідувачам насичену палітру смаків, нових та експериментальних страв, драйвову музику, розіграш призів, незабутні емоції.

Зауважимо, для відвідувачів з дітлахами передбачили величезну кількість безкоштовних майстер-класів на дитячій зоні. Дитяче містечко "KIDS Lutsk food fest" матиме три намети відповідно до вікових категорій: 2-4 р, 5-7 р, 8-12 р. У кожній з них відповідальна особа буде займатися з дітками різними видами майстерності: орігамі, вироби з ниток, браслети та обручі, листівки. А також дитяча фотозона, фейсарт та багато інших сюрпризів.

Розіграш призів, експериментальні страви: Lutsk Food Fest запрошує лучан на ювілей. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ
Розіграш призів, експериментальні страви: Lutsk Food Fest запрошує лучан на ювілей. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ





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Теги: Lutsk Food Fest, 10-й фестиваль, Луцький замок
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